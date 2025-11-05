“한국경제가 뭐가 좋아졌다고 난리입니까?”…번 돈으로 이자도 못 갚는 중소기업 역대 최대

중소기업 특화은행인 IBK기업은행의 연체율이 1.00%로 뛰며 금융위기 이후 최고치를 기록했다. 주요 시중은행의 중소기업 대출 연체율 역시 8년 반 만에 가장 높은 수준까지 올랐다. 은행에서 빌린 돈을 제때 갚지 못하는 중소기업이 늘고 있는 것이다.

5일 금융권에 따르면 기업은행의 올해 3분기 대출 연체율(팩트북 기준)은 1.00%를 기록했다.

지난 2분기 0.91%에서 0.09%포인트(p) 뛰었으며 올해 3분기 연체율은 금융위기 당시인 2009년 1분기(1.02%) 이후 최고치였다.

기업은행의 3분기 기업 대출 연체율은 1.03%로, 지난 2010년 3분기(1.08%) 이후 15년 만에 가장 높았다.

기업은행 관계자는 “대내외 불확실성 확대, 경기침체 장기화로 기업의 경영 여건이 악화했다”고 설명했다.

중소기업 대출 부실이 늘어나고는 사정은 시중은행도 마찬가지다.

4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 올해 3분기 중소기업 대출 연체율(팩트북 기준)은 0.53%로 집계됐다. 지난 2017년 1분기(0.59%) 이후 최고치다.

국민은행의 중소기업 연체율이 0.54%로, 전 분기(0.42%)보다 0.12%p 뛰었다. 3분기 수치는 지난 2016년 1분기(0.62%) 이후 9년 반 만에 가장 높았다.

하나은행 역시 중소기업 연체율이 0.56%로 전 분기(0.54%)보다 0.02%p 상승했다. 2017년 1분기(0.69%) 이후 최고치다.

우리은행(0.59%→0.56%)은 2분기보다 약간 낮아졌으나, 2분기 기록이 2017년 2분기(0.71%) 이후 가장 높았다.

신한은행은 3분기 0.45%로, 역시 2분기(0.46%)보다 중소기업 연체율이 하락했다.

올해 들어 전반적으로 은행권 중소기업 연체율이 오르는 것은 내수 부진이 길어지면서 빌린 돈을 갚지 못하는 기업들이 늘었기 때문이다.

시중은행 관계자는 “불확실한 대내외 경제환경과 내수 부진으로 인해 자영업자, 취약 차주를 중심으로 연체율이 오르는 추세”라고 말했다.

대출 이자조차 감당하지 못하는 한계기업 비중도 14년 만에 최대 수준까지 확대됐다.

한국은행이 지난 9월 발표한 '금융안정 상황' 보고서에 따르면 지난해 말 기준 전체 외부감사 기업 중에서 이자보상배율이 3년 연속 1을 밑돈 한계기업 비중은 17.1%로, 2010년 이후 최고치였다.

이자보상배율이 1을 밑돌았다는 것은 한 해 동안 벌어들인 돈으로 대출 이자조차 갚지 못했다는 의미다.

중소기업의 한계기업 비중은 2023년 17.4%에서 지난해 18.0%로 0.6%p, 대기업은 12.5%에서 13.7%로 1.2%p 나란히 늘었다.

은행들의 중소기업 대출은 오히려 불어나는 추세다.

5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 말 기준 중소기업 대출 잔액은 675조8371억원으로 집계됐다. 지난해 말(662조2290억원)과 비교해 13조6081억원 늘었다.

대기업 대출 역시 같은 기간 158조3935억원에서 170조4688억원으로 12조753억원 증가했다.

시중은행 관계자는 “기업 대출을 확대하면서도, 자산건전성 관리를 강화해 나갈 것”이라며 “위험가중치 조정 등이 있으면 생산적 금융 공급 확대에 더 도움이 될 것”이라고 말했다.

