‘테러와 전쟁’ 설계 딕 체니 前 미국 부통령 별세

미국 조지 W 부시 정권 당시 부통령이자 ‘테러와의 전쟁’의 설계자였던 딕 체니가 4일(현지시간) 별세했다. 향년 84세.



유족은 이날 성명에서 “체니 전 부통령이 폐렴 및 심혈관 질환 합병증으로 세상을 떠났다”고 밝혔다.

체니 전 부통령은 2001년부터 2009년까지 제46대 부통령으로 부시 대통령과 두 차례 임기를 함께했다. 공화당의 강경 보수주의자로 알려진 체니 전 부통령은 와이오밍주 하원의원 출신으로 백악관 비서실장, 국방부 장관 등을 지냈다. 특히 그는 2001년 9·11 테러 당시 부통령으로서 ‘테러와의 전쟁’을 설계해 미국이 이라크와 아프가니스탄을 침공하는데 핵심적으로 관여한 인물로 알려졌다. 또한 그는 테러와의 전쟁 과정에서 테러 용의자를 재판 없이 쿠바의 관타나모 수용소에 구금해야한다는 주장을 공개적으로 옹호하는 등 미국 역사상 ‘가장 강력한’ 부통령이라는 평가를 받았다.



체니 전 부통령은 말년에 도널드 트럼프 대통령이 2020년 대선에서 패배한 이후 이를 인정하지 않고, 트럼프 대통령의 지지자들이 2021년 1월 의회에서 폭동을 일으키자 그를 강하게 비판했다. 당시에 체니 전 부통령은 “미국 역사상 트럼프보다 더 큰 위협이 되는 사람은 없었다”며 “그는 선거에서 졌고, 그도 알고 있다. 그는 겁쟁이”라고 비난했다.

