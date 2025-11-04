애견과 플로깅하며 자원봉사…광명시, ‘기후반려견’ 출범

경기 광명시가 반려견과 산책하며 쓰레기를 줍는 펫플로깅 봉사단 ‘기후반려견’을 출범한다.

4일 광명시에 따르면 기후반려견은 친환경 활동인 플로깅에서 아이디어를 따왔다. 사람과 반려동물이 함께 어울려 살아가는 지구를 함께 지키기로 약속하는데 의미를 뒀다.

광명시청.

지난달 모집한 반려견 보호자 100명이 반려견과 함께 내년 9월까지 약 1년간 쓰레기 줍기, 유기견 입양 홍보, 반려문화 확산 등에 참여할 예정이다.

광명시는 이런 의미를 담아 오는 9일 광명시민체육관 잔디광장에서 사람과 반려동물이 함께 어울리는 ‘2025년 광명 반려동물 문화축제’를 개최한다.

올해 4회째를 맞는 이번 축제는 반려인과 비반려인이 서로 교감하고, 반려동물과 인간이 공존하는 지역 문화를 정착시키기 위한 소통의 장이다.

반려동물 문화교실, 참여 프로그램, 체험 프로그램 등 다양한 프로그램이 마련됐다. 문화교실에선 훈련사, 미용사, 수의사 등 반려동물 전문가에게 맞춤 훈련, 건강상담, 기초 미용, 심폐소생술 교육을 받을 수 있다.

참여 프로그램으로는 운동회(건강달리기, 멍때리기, 어질리티), 장기자랑 등이 준비됐다. 체험 프로그램으로는 입양체험, 반려동물 보물찾기, ‘꽃길만 걷개’ 포토존, 노즈워크 장난감 만들기 등이 진행된다.

박승원 시장은 “반려동물 문화축제는 사람과 동물이 함께 행복한 생명존중 도시로 나아가는 발판이 될 것”이라며 “작은 생명 하나도 존중받는 따뜻한 공동체가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

