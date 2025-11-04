국힘 “내란정당 엮겠단 답정너 수사” 특검 맹폭

국민의힘 추경호(사진) 전 원내대표에 대한 내란특검(특별검사 조은석)의 구속영장 청구에 항의하며 4일 이재명 대통령의 국회 시정연설을 보이콧한 야당은 본회의장 바깥에서 특검을 향한 총공세를 이어갔다. 구속영장 청구를 정당 해산의 ‘전초전’으로 보는 국민의힘은 당 차원에서 전력 대응한 뒤 이를 역공의 빌미로 삼겠다는 전략이다.



장동혁 대표를 비롯한 야당 의원 80여명은 이날 국회 로텐더홀 계단에서 ‘야당탄압 규탄대회’를 열고 “이재명식 정치탄압 폭주정권 규탄한다”는 구호를 외쳤다.



국민의힘은 이후 의원 일동 성명서를 내고 “지난해 12월3일 밤, 국민의힘 107명 국회의원 어느 누구도 자유로운 의사와 양심에 따른 표결을 방해받은 사실이 없다”고 강조했다. 이어 추 전 원내대표에 대한 구속영장 청구가 “국민의힘을 내란정당으로 엮겠다는 목표를 미리 정해두고 시작한 ‘답정너식 수사’의 결과”라고 주장했다.



국민의힘은 추 전 원내대표에 대한 구속 영장이 발부될 경우 여권의 공세 카드 중 하나인 위헌정당 해산심판 청구가 현실화할 수 있다고 보고 특검 압박에 당력을 기울이고 있다.



12·3 비상계엄 사태 당시 계엄 해제 표결을 독려했던 한동훈 전 대표와 표결에 참석했던 국민의힘 김재섭 의원도 특검의 구속영장이 부당하다고 지적했다.



한 전 대표는 이날 페이스북에서 “계엄을 사전에 알거나 도운 것이 아닌 이상 국회의원이 계엄 해제 표결에 불참했다는 이유만으로 구속돼서는 안 된다”며 “추 전 원내대표에 대한 구속영장은 모든 국민에게 적용되는 적법절차 원칙에 따라 기각돼야 한다”고 말했다. 그는 “특검 수사 결과를 볼 때 추 전 원내대표 등 우리 당 의원들이 계엄을 사전에 알거나 도왔다는 증거가 없다”며 “있는 것 없는 것 다 침소봉대해서 공개하는 특검의 행태를 볼 때 알려지지 않은 객관적 증거가 있어 보이지도 않는다”고 지적했다.



김 의원 역시 페이스북에서 “해제 표결에 참여한 나도 경찰 이외에 방해 요소가 없었고, 참여하지 않은 의원들도 경찰과 국회 앞 인파 때문에 국회 진입을 시도하지 못했을 뿐”이라며 “특검은 관심법으로 추 전 원내대표의 ‘방해 의도’를 파악하고, 국민의힘 의원들이 ‘방해받았다고 느낀 것’까지 대신 느껴주나”라고 꼬집었다.

