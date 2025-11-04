‘오송참사 국조위증 혐의’ 김영환 충북지사 소환

오송 지하차도 참사 국정조사에서 위증한 혐의로 고발된 김영환(사진) 충북지사가 4일 경찰 조사를 받았다.



김 지사는 이날 오후 서울 영등포경찰서에 피의자 신분으로 출석해 조사실로 향하며 취재진에게 “당당하고 성실하게 조사를 받겠다”고 말했다. 위증 혐의에 대한 입장을 묻는 질문에는 “조사를 받고 나와 말씀드리겠다”고 답했다.



경찰에 따르면 김 지사는 9월 국정조사 기관보고에서 참사 당일 상황에 대해 거짓으로 증언한 혐의를 받는다. 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 의원들은 김 지사가 “참사 당일 폐쇄회로(CC)TV로 지하차도를 모니터링했다”, “재난 상황 점검 전화를 10곳 이상 했다”, “미호강 제방 절개가 없었다”고 말한 것을 거짓 증언으로 판단했다.



행안위는 오송 참사 국정조사 결과보고서를 채택하면서 김 지사에 대한 위증 혐의 고발 안건을 여당 주도로 가결했다.



국회증언감정법은 국회에 출석한 증인이 허위 진술을 할 경우 1년 이상 10년 이하 징역에 처하도록 규정하고 있다.



김 지사 측은 “육하원칙에 맞게 발언하지 못한 부분이 있으나 이후 조사에서 대부분 해명했다”며 “취지에 대한 고려 없이 위증을 했다는 것은 무리한 고발”이라고 주장해왔다.

