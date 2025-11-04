삼성바이오로직스, 올해 누적 5.5조원 수주…“창사 이래 최대 실적”

삼성바이오로직스가 올해 공시기준 누적 수주 금액 5조5193억원을 기록하며, 지난해 연간 수주 금액(5조4035억원)을 넘어섰다고 4일 밝혔다. 창립 이후 최대 규모의 연간 수주 실적을 달성했다.

삼성바이오로직스는 이날 유럽 소재 제약사와 약 2759억원(2억15만달러) 규모의 위탁생산(CMO) 증액 계약을 체결했다고 공시했다. 이번 계약으로 올해 공시기준 체결한 신규 및 증액 계약은 총 8건으로 늘었다.

삼성바이오로직스 4공장. 삼성바이오로직스 제공

올해 1월 역대 최대 규모인 2조원대 계약을 시작으로, 지난 9월에는 미국 소재 제약사와 1조8000억원 규모의 계약을 추가로 체결하는 등 글로벌 주요 고객사로부터 대규모 수주를 연이어 확보하고 있다.

현재 삼성바이오로직스는 글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳을 고객사로 확보하고 있다. 생산능력, 품질 역량, 다수의 트랙레코드 등 핵심 경쟁력을 바탕으로 창사 이래 누적 수주액은 200억달러를 돌파했다.

아울러 회사는 증가하는 바이오의약품 수요에 선제적으로 대응하기 위해 생산능력을 확대하고 있다.

5공장은 1~4공장의 최적 운영 사례를 집약한 18만L 규모 생산공장으로 지난 4월 가동에 들어갔다. 이를 통해 삼성바이오로직스는 총 78만4000L의 세계 최대 생산능력을 확보하게 됐다.

품질 경쟁력 측면에서도 99%의 배치(Batch) 성공률을 기록했다. 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA), 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 등 주요 글로벌 규제기관으로부터 지난달 기준 총 394건의 제조 승인을 획득했으며, 해마다 승인 건수를 확대 중이다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 성과는 고객 신뢰와 품질 중심 경영의 결실로, 글로벌 파트너사들과의 긴밀한 협력을 통해 거둔 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 세계 최고 수준의 생산 경쟁력과 신속한 공급 역량을 바탕으로 회사의 성장 동력을 강화하고 글로벌 고객 만족을 높여 나가겠다”고 말했다.

