‘환승연애’ 출연자 결혼...5세 연하와♥

청혼 받는 모델 정혜임. 헤이무 ‘내가 결혼을 ..’ 영상

2021년 ‘환승연애’에 출연한 모델 정혜임이 결혼 소식을 알렸다.

정혜임은 자신의 유튜브 채널 ‘헤이무’에 ‘내가 결혼을..’라는 제목의 영상을 올렸다. 정혜임의 남자친구는 자신의 생일날 정혜임에게 반지와 꽃다발을 주며 “나와 결혼해주세요”라고 청혼했다.

정혜임은 망설임도 없이 “좋다”고 답했다. 이후 “당시에는 눈물이 안 났는데 회상해보니 눈물이 난다. 청혼 받을 줄 몰랐고 바로 대답하게 될 줄도 몰랐다”며 소감을 밝혔다.

그녀는 지난 28일 자신의 유튜브 채널 ‘헤이무’를 통해 남자친구와 데이트하는 모습을 공개했다.

당시 남자친구를 ‘다정하고 안정감을 느끼게 해주는 사람’이라고 설명해 혼자서도 잘 사는 성향인데 남자친구를 만나면서 혼자보다 둘이 좋은 이유를 깨달았다고 밝혔다.

공개연애에 대한 남자친구의 속마음도 털어놨다. 그는 “혼자 있을 때 알아보는 사람이 생기면 내 반응이 정혜임의 이미지에도 영향을 끼치니 공개연애에 대한 우려가 있었다”며 조심스러웠던 마음을 표현했다. “근데 확실히 공개연애를 하니 정혜임의 주변 남자들이 별로 신경 쓰이지 않는다”며 긍정적으로 바라봤다.

정혜임은 2021년 ‘환승연애’에 메기녀로 등장한 이후 올해 ‘환승연애’ 스핀오프 프로그램인 ‘환승연애, 또다른 시작’에도 출연했다.

