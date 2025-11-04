"해운대 가서 방 잡고 놀자"…20대 여교사 성추행한 교장

경남의 한 중학교 교장이 20대 신임 교사를 성추행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.

4일 마산중부경찰서에 따르면 창원지역 한 중학교 교장인 50대 남성 A씨를 강제 추행 혐의로 불구속 입건했다.

A씨는 지난 4월께 학교 연수를 간 자리에서 자신이 근무하는 중학교에 부임한 지 한 달 정도 된 20대 신임 여교사에게 팔짱을 끼는 등 동의 없는 신체 접촉을 하고 성희롱성 발언을 한 혐의를 받고 있다.

피해 교사는 지난 9월께 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

A씨는 당시 혐의에 대해서 일부 부인하는 것으로 전해졌다. 현재 A씨는 경남교육청으로부터 직위 해제된 상태로 학교에 출근하지 않고 있다.

전국교직원노동조합 경남지부는 입장문을 통해 “A씨가 피해 교사에게 ‘해운대 가서 방을 잡고 놀자’, ‘남자친구 생길 때까지 나랑 놀자’ 등 성희롱 발언을 한 것으로 확인됐다”며 “피해 교사는 이 사건으로 인해 극심한 정신적 충격과 우울증, 불안장애를 겪으며 정신과 치료를 받고 있고, 결국 병가를 내야 하는 상황에 이르렀다”고 강조했다.

그러면서 "마산중부경찰서는 이 사건을 업무상 위력에 의한 성폭력 사건으로 엄정 수사하고 경남교육청은 중학교 교장 A씨를 중징계 해야 한다. 관리자 대상 성폭력예방교육 및 갑질 예방교육을 강화하고 재발 방지 대책을 즉각 마련하라"고 촉구했다.

