인천도시공사, 고령친화 주거 모델 개보수 넘어 돌봄 짓는다

초고령사회 진입이 가속화되면서 낡은 주택과 고령화의 교차 지점에서 주거 안전 문제가 심각한 사회적 과제로 대두되고 있다. 인천 지역의 경우 영구임대 등 노후 공공주택은 건립된 지 30년을 넘긴 곳들이 많다. iH(인천도시공사)가 노후 공공임대 리모델링 프로젝트에 고령자 맞춤형 설계 및 주거 서비스 연계라는 혁신적인 방안을 도입하고 있다. ‘삶의 질 향상’을 꾀하기 위한 취지다.

4일 iH에 따르면 지난 2∼5월 4개월간 선학시영, 연수1차 등 실제 현장을 추진하며 입주민 만족도 및 요구도 실태조사(POE)와 전문가 연구 결과를 심층 분석했다. 총 507세대를 만났을 때 가시적 효과에 대한 만족도는 대체로 높았다.

단열 공사, 마감재 교체 등 물리적 품질 개선은 긍정적이었다. 특히 현관 바닥경사로 설치는 호응이 큰 것으로 나타났다. 반면 리모컨 빨래건조대 및 도어록, 유도등을 포함한 이동 편의성이나 안전 설비에 대한 요구가 높았다.

눈여겨 봐야할 부분은 안전 손잡이 등이 필요 없는 가구에 설치될 때 공간 협소로 인한 만족도 저하가 발생했다. 바로 일률적 밑그림의 부작용이었다. ‘공사 완료 후 입주자 선정’ 방식은 세대 특성이 반영된 설계가 구조적으로 어렵다는 점을 시사한다.

iH는 이런 보고서를 바탕으로 ‘삶 중심 통합 리모델링 모델’로 전환하기 위한 중장기 특화 방안을 마련 중이다. 단기적으로 필수와 선택의 이원화를 택한다. 필수 조건에서 에너지 효율, 구조체, 마감 등 난이도는 높고 이주가 필요한 항목을 중심으로 국토교통부 지침을 준수한다. 여기에 인천시 특화 목표를 위한 요소가 추가 적용된다.

다음으로 선택 옵션은 공사 난이도가 낮으며 거주 중 설치 용이하며 연령, 장애 유무 등 가구 특성별 만족도 구분이 큰 항목을 구성한다. 샤워 의자, 공간별 안전 손잡이, 탈부착식 복지 용구 등이 포함된다. 중장기 과제로 초고령화 및 치매 인구 증가에 대응하고, 복지 서비스를 통합하는 선도적인 모델에 초점을 맞춘다.

iH는 단순 물리적인 안전을 넘어 정신적 안정까지 고려하는 선진형 청사진을 구상 중이다. 더 나아가 인천광역주거복지센터를 통해 안부 전화, 생활지원, 프로그램 운영 등 주거·돌봄 통합의 필요성을 제안한다.

이런 혁신적인 노력이 실질적인 성과를 거두고 인천형 고령자 주택 모델로 정착하려면 중앙·지방정부 차원의 정책적 지원과 제도 개선이 필수적이다. 현재 중앙의 경우 정책적인 관심이 시설 개선이나 재정비 사업에 집중돼 있는 게 현실이다.

이에 리모델링 업무의 예산 투입은 강화하고, 지자체 사업량 할당을 현행보다 확대할 필요가 있다. 또 영구임대에 준해 적용되는 리모델링 범위를 재개발·국민임대 같은 타 유형으로 넓혀야 한다. 입주민에게 민감한 이주비용은 국비 보조가 요구된다.

류윤기 iH 사장은 “초고령화 시대에 맞는 주거 안전과 돌봄 환경을 조성하는 중대한 사회적 과제를 수행하고 있다”며 “필수·선택 요소를 이원화하면서 인지성 지원 디자인과 서비스 연계로 새로운 지평을 열겠다”고 말했다. 이어 “정부의 적극적인 예산 및 제도적 지원이 더해진다면 인천의 노후 공공임대주택은 ‘Aging in Place’ 실현 거점이 될 것”이라고 강조했다.

