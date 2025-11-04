상반기 금융지주 당기순이익 역대 최대…10대 지주사 15조원 ↑

대형 금융지주 10곳의 올해 상반기 당기순이익이 15조원을 넘어서며 반기 기준 역대 최대를 기록했다.

4일 금융감독원의 ‘2025년 상반기 금융지주회사 경영실적(잠정)’에 따르면 올해 6월말 기준 10개 금융지주회사(KB, 신한, 하나, 우리, NH, iM, BNK, JB, 한투, 메리츠)의 연결당기순이익은 15조4428억원으로, 전년 동기 대비 1조3872억원(9.9%) 증가했다. 반기 기준 최대 실적이다.

권역별 이익(개별당기순이익) 비중은 은행 59.0%로 가장 높았고 금융투자 16.4%, 보험 13.4%, 여전사 등 7.5% 순으로 나타났다. 업권별 증감은 은행이 1조6898억원 증가하며 19.3% 성장했고 금융투자도 4390억원 늘어 17.9% 증가했다. 반면 보험은 932억원 감소해 3.8% 줄었고 여전사 등은 3343억원 감소하며 20.0% 축소됐다.

금융지주의 연결총자산은 3867조5000억원으로 전년말 대비 3.0% 증가했다. 자산 비중은 은행 74.2%, 금융투자 11.5%, 보험 6.7%, 여전사 6.1%로 조사됐다. 은행지주 자본적정성 지표는 총자본비율 15.87%, 기본자본비율 14.88%, 보통주자본비율 13.21%로 전년말 대비 소폭 상승해 규제 수준을 모두 상회했다.

건전성 지표에서는 고정이하여신비율이 1.04%로 전년말 대비 0.14%포인트 상승했고, 손실흡수능력을 보여주는 대손충당금적립률은 104.3%로 18.0%포인트 낮아졌다. 부채비율은 29.0%로 0.9%포인트 올랐고 이중레버리지비율은 112.1%로 1.2%포인트 하락했다.

금감원은 “상반기 금융지주는 총자산 증가와 당기순이익 확대 등 양호한 실적을 시현했다”면서도 “선제적 자산건전성 관리를 위한 금융지주 차원의 완충능력 확보와 지속적인 차주의 이자 상환 부담 완화 노력이 필요하다”고 했다.

