지드래곤, 약속 어기고 ‘조카 얼굴’ 공개했다…김민준 “극렬히 저항” 폭소

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 방송화면 캡처

배우 김민준이 처남 지드래곤 때문에 아들 얼굴을 공개하게 된 사연을 전했다.

지난 3일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’에는 배우 박중훈이 절친 허재, 김민준을 초대해 함께 식사하며 유쾌한 시간을 보내는 모습이 전파를 탔다.

이날 김민준은 육아 에피소드를 전하며 “개인적으로 조그마한 일을 하고 있어서 시간을 많이 낼 수 있다. 아이가 아플 때 병원에 데려가면 ‘아빠는 직업이 뭐야?’라고 묻더라. 정확히 설명해주고 싶은데 진땀이 났다”고 말해 웃음을 자아냈다.

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 방송화면 캡처

특히 MC 박경림이 “지용 씨(지드래곤)가 조카를 너무 귀여워하더라. SNS에서 가끔 보인다”고 하자, 김민준은 뜻밖의 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다.

그는 “‘아이가 커서 분별력이 생길 때 직접 얼굴을 공개할지 말지 결정하게 해주자. 그게 우리가 해야 할 보호라고 생각했다’고 가족들과 약속했는데, 갑자기 처남이 먼저 올리기 시작했다”며 웃음을 터뜨렸다.

이어 “그래서 제가 극렬하게 저항했다. 안 올리기로 하지 않았냐고 물었더니, 처남이 ‘저는 못 들었다’고 하더라”고 전해 현장을 폭소케 했다.

채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 방송화면 캡처

이때 박경림이 “아버지는 배우, 어머니는 패션 디자이너, 외삼촌은 월드스타 가수인데 아들은 어느 쪽이냐”고 묻자, 김민준은 “개인적으로는 삼촌을 닮았으면 좋겠다”고 답했다.

그는 또 “장모님이 어떻게 보면 스타 메이커다. 지용이를 어릴 때부터 데리고 다니셨으니까 눈이 정확하시지 않냐. 그래서 아들이 끼가 있는 것 같아 여쭤봤더니, ‘지용이가 훨씬 끼가 많았지’라고 하시더라. ‘아니구나’ 싶었다”며 웃음을 터뜨렸다.

한편, 김민준은 지드래곤의 친누나이자 패션 디자이너로 알려진 권다미와 2019년 결혼해 2022년 아들 이든 군을 품에 안았다. 최근에도 지드래곤은 여전히 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 조카를 향한 애정을 드러내며 ‘조카 바보’ 면모를 뽐내고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지