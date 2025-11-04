‘쿠팡 알바’ 인증했던 박지현 근황 “녹즙 배송 시작…영업 쉽지 않다”

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 ‘녹즙 배송’ 아르바이트를 하고 있다는 전했다. 그는 “월요일부터 금요일까지 오전 6시부터 오전 10시까지 일한다”면서 “영업하는 일이 쉽지 않다"고 했다.

박지현 전 더불어민주당 공동비상대책위원장.유튜브 채널 ‘정치인 박지현’ 캡처

박 전 위원장은 지난 2일 자신의 유튜브 채널 ‘정치인 박지현’에 ‘박지현의 녹즙 알바 브이로그’라는 제목의 영상을 올렸다. 이번에 유튜브 채널을 처음 개설한 박 전 위원장은 “근황도 알리고 소통을 이어가보려 유튜브를 시작한다”고 덧붙였다.

영상에는 박 전 위원장이 녹즙 배달 상자에 음료를 정리한 뒤 전동 카트를 직접 몰며 판촉하고, 고객들에게 녹즙을 배달한 뒤 사무실로 돌아와 홍보 전단지 작업을 하는 모습 등이 담겼다.

박 전 위원장은 알바를 시작한 이유에 대해 “일단 당연히 돈을 벌기 위함”이라면서 “오전에 일을 할 수 있다는 장점이 컸다. 저녁에는 대학원을 가야 해서 오전에 할 수 있는 일을 찾고 있었다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘정치인 박지현’ 캡처

이어 “기존에 해봤던 알바들에 비해 비교적 업무 강도는 낮은 편”이라면서도 “판촉을 다니며 영업하는 일은 정말 쉽지 않다. 뭔가를 판다는 게 참 어렵다”고 덧붙였다. 또 “정치인으로 선거를 뛰면서는 ‘박지현’이라는 정치인을 영업했다면 지금은 녹즙을 파는 것”이라고 부연했다.

박 전 위원장은 “배달 시작 이틀 만에 자전거 사고로 깁스를 했다”며 “그래도 일은 다닐 수 있을 정도라 다행”이라고 고충을 토로하기도 했다.

'n번방 추적단 불꽃' 활동가 출신인 박 전 위원장은 지난 2022년 민주당 공동비대위원장으로 임명됐다가, 같은 해 지방선거 참패 책임을 지고 사퇴했다.

‘쿠팡 알바’ 한 박지현 전 더불어민주당 공동비상대책위원장. 페이스북 캡처

이후 중앙 정치권에서 떠나있던 그는 지난 9월3일에는 쿠팡 물류센터에서 아르바이트를 했다는 근황을 알린 바 있다.

당시 박 전 위원장은 “쿠팡 알바를 하고 왔다. 새벽 1시부터 오전 9시까지 19만9548원. 추가 수당이 붙어 꽤 짭짤한 금액”이라는 후기를 전했다.

