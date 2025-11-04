이이경, 사생활 루머 유포자 고소…"합의·보상 논의 안해"

배우 이이경이 최근 불거진 사생활 루머와 관련한 게시물 작성자 및 정보 유포자들을 고소했다.



소속사 상영이엔티는 3일 배포한 입장문에서 "(루머) 관련 게시물의 작성자 및 유포자들에 대해 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 피해 자료 제출 및 고소 접수를 완료했다"고 밝혔다.



이어 "소속사는 이번 사안과 관련해 (루머 작성자와) 어떠한 합의 시도 및 보상 논의도 하지 않았다"며 "앞으로도 어떤 형태로도 이를 진행하지 않을 것임을 분명히 밝힌다"고 강조했다.



최근 한 온라인 커뮤니티에는 이이경을 거론하는 폭로성 글이 게재됐으며 이이경 측은 "허위 사실 유포에 대해 법적 조치를 취할 것"이라는 입장을 밝혀 왔다.



이이경은 지난 2012년 영화 '백야'로 데뷔해 드라마 '태양의 후예', '고백부부', '으라차차 와이키키', '검법남녀', '내 남편과 결혼해줘' 등 다수 작품에 출연했다.



또 MBC '놀면 뭐하니', SBS플러스·ENA '나는 솔로' 등 여러 예능 프로그램에서도 활약하고 있다.

<연합>

