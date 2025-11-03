“李 외교성과 덮일라”… 당정, 하루 만에 재판중지법 철회 왜?

에이펙 폐막 직후 입법 추진 거론
대통령실 “민생·경제 집중” 요청
당 “재판소원제·법 왜곡죄는 추진”
국힘 “與 발표 누가 믿을 수 있나
책임 있는 사람이 입장 밝혀야”
더불어민주당이 이재명 대통령의 5개 재판을 염두에 둔 ‘재판중지법’을 ‘국정안정법’으로 추진하겠다고 밝힌 지 하루 만에 입장을 바꾼 것은 이 대통령의 정상외교 성과를 부각해 국정 동력을 끌어올리는 것이 우선이라는 당정 내부의 목소리가 컸기 때문으로 분석된다.
민주당은 ‘4심제’ 논란을 빚는 재판소원제와 법왜곡죄 마련을 위한 당 차원 논의는 계속하겠다는 입장이어서 여야 관계에 진통이 불가피할 것으로 보인다.
◆당내서도 “李도 원하지 않을 법안”
3일 민주당은 ‘대통령실과의 조율’을 내세워 재판중지법을 추진하지 않겠다고 밝혔다. 민주당 박수현 수석대변인이 재판중지법 처리를 위한 당 지도부 논의 및 이달 내 법안 처리 가능성을 거론한 지 하루 만이다. 여당은 형사소송법에 ‘현직 대통령이 받고 있는 재판을 임기 종료 시까지 중단한다’는 조항을 신설하는 내용의 재판중지법 처리 계획은 접어두되 법왜곡죄, 재판소원제는 예정대로 추진하겠다는 뜻을 재확인했다.
민주당은 당초 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 기간 중 정쟁을 자제하겠다면서 국민의힘을 자극하는 행보를 삼가왔다. 그런데 정작 이 대통령의 정상외교 성과가 집중 조명받아야 할 에이펙 폐막 직후에 재판중지법 추진 의지를 드러냈다. 이를 일요일(2일)에 당의 공식 입장으로 밝힘으로써 한 주의 시작 월요일(3일) 오전까지 주요 의제로 띄운 것이다. 결과적으로 당과 대통령실의 ‘뒤늦은 소통’ 끝에 법안 처리 계획이 ‘없던 일’이 되는 난맥상만 드러났다는 평가다.
민주당의 한 핵심 의원은 “대통령실은 에이펙 성과를 말하려는데 재판중지법이 더 화두가 돼 버렸다. 여러 가지 방식이 다 이상하다”고 정 대표를 에둘러 비판했다. 그는 “이 대통령은 그런 법안을 전혀 원하지도 않을 것”이라고 강조했다. 다른 중진 의원은 “당 지도부가 오락가락한다. 즉흥적이고 급발진적인 모습을 보여 염려스럽다”며 “설익은 주장을 막 내어놓는 것은 집권 여당답지 않다”고 했다.
이 대통령이 받아야 할 조명이 여당으로 분산된 일은 처음이 아니다. 지난 9월 이 대통령 취임 100일 기자간담회 때는 민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표의 갈등이 불거졌다. 3대(내란·김건희·채해병) 특검법 개정안 처리 과정을 둘러싼 입장차를 좁히지 못한 것이 직접적 계기였다. 김 원내대표는 “정청래한테 공개 사과하라고 그래”라고 언성을 높이며 격앙된 반응을 보인 것으로 전해졌다. 둘의 갈등은 고위 당정대(당·정부·대통령실) 만찬 회동 끝에 봉합 수순을 밟았다.
◆野 “민주당 발표 누가 믿나”
국민의힘은 민주당을 신뢰할 수 없다는 날 선 반응이다. 대구·경북지역 예산정책협의회를 위해 경북도청을 찾은 장동혁 대표는 “여야 협의를 손바닥 뒤집듯 뒤집는 것이 민주당”이라며 “그런 민주당의 발표를 누가 믿을 수 있겠냐”고 했다. 장 대표는 “민주당이 (재판중지법을) 추진하지 않겠다는 말은 ‘오늘 추진하지 않겠다’는 말로 받아들이겠다”고 했다. 그러고선 “대통령이든 정 대표든 누구든 책임 있는 사람이 이 대통령 재임 기간에 재판중지법을 추진하지 않겠다고 명확한 입장을 밝히기 바란다”고 말했다.
국민의힘의 대여 강경 기류는 민주당이 재판소원제와 법왜곡죄 신설은 계속 추진하겠다는 뜻을 유지하고 있어서다. 국민의힘은 재판소원제의 목적이 이 대통령에 대한 대법원 판단을 헌법재판소에서 뒤집으려는 데 있다고 본다. 법왜곡죄는 이 대통령 및 진보 진영 인사에 대한 수사·재판에 관여한 판검사들에게 보복할 속셈으로 추진한다고 의심한다. 여당의 사법부 압박을 ‘삼권분립 붕괴’ 시도로 보는 국민의힘은 내년 선거를 ‘체제 전쟁’이라고 홍보하고 있다.
