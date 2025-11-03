박경리 ‘토지’ 마이니치출판문화상 수상

박경리 작가가 쓴 대하소설 ‘토지’ 일본어 완역본(사진)이 제79회 마이니치출판문화상 기획 부문 수상작으로 선정됐다.

3일 마이니치신문에 따르면 토지 일본어 완역본은 일본의 한국문학 전문 출판사인 쿠온출판사가 펴냈다. 전집은 모두 20권으로, 지난해 9월 마지막 권이 출간됐다. 토지의 완역본 출간은 일본이 세계 최초다.

일본 작가 나카지마 교코는 심사평으로 “한국 여성 작가 박경리가 1969년부터 1994년까지 25년간 쓴 대하소설”이라며 “한강 등 현대 작가에도 영향을 준 작품으로 평가받는다”고 밝혔다.

나카지마는 또 “근현대사를 식민지부터 비춰 보는 시점도 귀중하다”고 말했다. 이어 그는 토지 일본어 완역본에 대해 “양질의 현대 문학 작품을 일본에 소개해 온 쿠온출판사가 10년에 걸쳐 이룬 프로젝트”라며 “이는 출판계에 매우 큰 수확”이라고 평가했다.

마이니치출판문화상은 전집과 사전 등 기획, 문학·예술, 인문·사회, 자연과학 등 4개 부문에 특별상을 더해 5개 부문에 수상한다. 이번 수상작은 지난 8월 기준으로 최근 1년간 출간된 책 329건을 대상으로 심사했다.

김승복 쿠온출판사 대표는 “그간의 작업이 평가받은 것이어서 고맙게 생각한다”며 “한국 도서관들도 일본 연구자를 위해 토지 완역본 등에 관심을 가져주면 좋겠다”고 말했다.

