건강백서 캣, 누적 판매액 200억원 달성

글로벌 카길의 펫푸드 전문 브랜드 뉴트리나 ‘건강백서 캣’이 2023년 6월 론칭 이후 소비자가 기준 누적 판매액 200억원을 달성하며 국내 프리미엄 캣푸드 시장에서 눈에 띄는 성과를 거두고 있다.

뉴트리나 ‘건강백서 캣’은 △연령별 케어 △기능별 케어 △프리미엄 케어 등 반려묘의 생애주기와 건강 니즈를 정밀하게 반영한 기능성 중심의 제품 라인업을 통해, 고품질 대비 합리적인 가격으로 차별화된 포지셔닝을 구축했다.

이는 ‘고품질 제품의 경제적 소비’라는 소비자 가치와 맞닿아 있으며, 브랜드 충성도와 재구매율 상승으로 이어지고 있다.

특히 건강백서 캣은 카길의 글로벌 영양 전문성과 품질 관리 시스템을 기반으로 개발된 제품으로, 유럽 및 미국 사료협회 기준에 부합하는 고품질 사료를 제공하고 있다. 카길의 동물영양과 건강 사업부 한국 법인은 국내 소비자에게 맞춤형 펫푸드를 제공하기 위해 지속적인 연구개발과 품질 혁신을 이어가고 있다.

