국제로타리 3650지구, 글로벌 보조금으로 의료소외지역 봉사

국제로타리 3650지구(총재 김종문)는 지난 1일 강원도 홍천군 보건소에서 ‘전립선·배뇨장애 건강강좌 및 무료 건강검진’ 글로벌 보조금 의료봉사를 진행했다고 3일 밝혔다.

그동안 의료 지원 활동을 이어온 3650지구는 이번에 국제로타리재단의 글로벌 보조금(Global Grant) 제도를 통해 한국과 일본의 다른 지구와 손잡고 봉사활동을 펼쳤다. 이번 봉사에는 서울의 3650지구, 일본의 2750지구, 강원의 3730지구가 함께해 한·일 협력형 봉사 프로젝트이자 국제 교류를 통한 공동 나눔으로서 의미를 더했다.

서울예장로타리클럽(회장 박길홍, 3650지구)이 호스트로서 이번 프로젝트를 주도했고 3650·3730·2750지구가 재정 지원을 했다. 또한 한국전립선배뇨관리협회, 홍천군보건소, 원주세브란스기독병원, 한독이 후원에 함께했다.

이번 의료봉사는 의료 접근성이 낮은 지역 주민 543명을 대상으로 전립선 질환 조기검진과 건강 교육을 실시하는 데 목적을 두었다. 한국전립선배뇨관리협회 소속 전문의 20여명이 재능기부로 참여해 PSA(전립선특이항원) 검사, 초음파 검사, 건강상담 등을 진행했으며, 전립선 및 배뇨장애 예방을 위한 교육 강좌도 함께 마련됐다.

한국은 급속한 고령화로 인해 전립선 질환 환자가 꾸준히 증가하고 있지만, 농촌과 산간지역은 의료기관이 부족해 정기검진이 쉽지 않다. 홍천군은 비뇨기과 진료가 가능한 의료기관이 매우 제한적이며, 지역 주민들의 정기검진 접근성이 낮은 실정이다.

이날 행사에는 김종문 총재(3650지구), 홍성희 총재(3730지구), 신영재 홍천군 군수, 김세철 한국전립선배뇨관리협회 회장, 권성원 진료위원장, 3650지구와 3730지구 회원 등 약 100명이 함께했다.

김종문 총재는 “이번 글로벌 보조금 사업은 여러 지구가 뜻을 모아 의료 취약지역 주민의 조기검진과 건강 증진을 지원한 의미 있는 봉사였다”며 “이번을 계기로 글로벌보조금 봉사사업을 지속적으로 확대해 국내외 지역사회에 실질적인 도움이 되는 프로젝트를 더 많이 만들어가겠다”고 말했다.

이번 프로젝트는 국제로타리의 핵심 분야인 질병 예방 및 치료 영역에서 로타리의 인도주의적 가치가 지역사회에서 실현된 대표 사례로 평가받고 있다.

국제로타리 3650지구를 포함해 한국과 일본의 국제로타리 회원들과 한국전립선배뇨관리협회 소속 전문의 20여명 등 100여명이 지난 1일 강원도 홍천군 보건소에서 ‘전립선·배뇨장애 건강강좌 및 무료 건강검진’ 의료봉사를 진행했다. 국제로타리 3650지구 제공

