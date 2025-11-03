혼다, 11월 자동차·오토바이 구매 프로모션 실시

혼다 자동차 11월 구매 프로모션 포스터. 사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 지난 10월부터 진행된 어코드 하이브리드 및 어코드 터보 구매 고객 대상 프로모션을 11월까지 연장 운영한다고 3일 밝혔다.

또 서비스 보증 연장 혜택을 강화한 모터사이클 구매 프로모션도 진행한다.

먼저 어코드 하이브리드 구매 시 유류비 200만 원 지원 또는 36~60개월 제휴금융 저금리 할부 중 선택 가능하며, 어코드 터보 모델 구매 시 유류비 150만 원 지원 또는 동일 기간 저금리 할부 혜택을 제공한다.

재구매 고객에게는 혼다 신차/중고차 구매 여부와 무관하게 전 차종 100만 원 할인 혜택을 제공한다. 11월 내 구매 고객 전원에게는 혼다 스페셜 기프트도 함께 증정된다.

이와 함께 전국 혼다 자동차 전시장 및 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서는 11월 한 달간 시승 이벤트가 진행된다.

11월 모터사이클 구매 프로모션 포스터. 사진=혼다코리아 제공

오토바이 스마트 커뮤터 프로모션은 125cc 이하 혼다의 스몰 펀 모델 대상으로 진행된다.

MSX그롬, 몽키125, CT125, C125, ST125(닥스)는 2023-2025년식 모델 구입 시 ‘워런티 플러스’ 상품을 지원한다.

워런티 플러스는 서비스 보증 기간 연장 상품으로, 고객들이 안심하고 모터사이클을 이용할 수 있도록 기존 보증 기간을 1년(혹은 10,000km 선도래 조건) 더 연장해주는 상품이다.

특히 2023-2024년식 MSX그롬, 몽키125, CT125를 구매하는 고객에게는 워런티 플러스 상품에 더해 의류 및 용품 구매 비용 50만 원을 추가로 지원한다.

2025년식 슈퍼커브 구매 고객의 경우 10개월 제휴금융 무이자 할부 또는 10만 원 할인 혜택 중 선택 가능하다.

11월 펀(Fun) 모델 프로모션은 총 14개 모델을 대상으로 진행된다.

24개월 제휴금융 무이자 할부 또는 할인 혜택 중 선택 가능하다. 할인 혜택은 최소 60만 원부터 최대 175만 원까지 모델별로 상이하다.

한편 11월 구매 프로모션에 대한 자세한 사항은 혼다코리아 모터사이클 공식 홈페이지 또는 혼다 모터사이클 공식 딜러 및 판매점에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지