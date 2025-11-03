지드래곤, 손석희와 10년만의 재회…삶, 음악, 마약 의혹 전격 고백

MBC '손석희의 질문들'

한국 대표 아티스트로 '2025 APEC 경주'를 빛내고 온 지드래곤(G-DRAGON)이 10년만에 손석희와 재회한다.

MBC는 오는 5일 방송되는 '손석희의 질문들'에 지드래곤이 출연한다고 밝혔다.

이번 '지드래곤 편'은 당초 지난 달 29일(수) 방송될 예정이었으나 프로야구 한국시리즈 중계로 인한 결방으로 일주일 연기됐다.

그동안 지드래곤은 문화계 최고 권위 정부 포상인 옥관문화훈장을 수훈하고 '2025 경주 APEC 정상회담' 환영 만찬 자리에서 특별 공연으로 각국 정상도 사로잡으며 바쁜 나날을 보내왔다.

이러한 가운데 지드래곤은 이날 '질문들'에서 7년의 공백기와 컴백 이후의 음악과 삶에 대한 생각, 억울하게 몰려 피해를 입은 사건 등을 때로는 진지하게, 때로는 유쾌하게 풀어놓을 예정이다.

특히 이런 과정에서 그가 미디어에 대해 갖게 된 문제의식을 음악으로 풀어낸 이야기는 귀를 기울일 만 하다.

두 사람은 10년 전 당시 손석희가 앵커를 맡았던 JTBC '뉴스룸'에서 만난 바 있으며 이번이 두 번째 만남이다.

지드래곤은 당시 손석희와 첫 만남에서 "군대를 다녀와도 지금의 감각을 잃지 말아달라"고 했던 말이 현재까지도 자신에게 영향을 미치고 있다고 고백한다.

더불어 지드래곤은 당시 인터뷰가 인상깊게 남아 이번 인터뷰도 매우 적극적으로 원한 것으로 알려졌다.

'질문들' 제작진은 방송에 앞서 "가장 안 어울릴 것 같은 사이인데 가장 잘 어울린 사이"라고 스튜디오 분위기를 전했다.

또 손석희가 10년 전 지드래곤에게 했던 '군대는 언제 가느냐?'에 이어 '장가는 언제 가느냐?'로 질문의 방향이 바뀐 장면도 예고편 영상에 담겨 기대감을 자아낸다.

지드래곤이 출연하는 '손석희의 질문들'은 오는 5일 수요일 밤 9시 MBC에서 시청할 수 있다.

