배우 여진구, 내달 15일 카투사로 입대…"변함없는 응원 부탁"

배우 여진구(28)가 다음 달 15일 군에 입대한다.
여진구 측 홍보대행사는 여진구가 카투사(KATUSA·주한미군 배속 한국군)로 선발됐으며, 12월 15일부터 1년 6개월간 군 복무를 한다고 3일 밝혔다.
입소 장소와 시간은 공개하지 않았다.
여진구 측은 "건강히 국방의 의무를 마치고 한층 성숙한 모습으로 돌아올 그날까지, 변함없는 응원과 격려 부탁한다"고 전했다.
<연합>
입력 : 2025-11-03 11:18:56 수정 : 2025-11-03 11:18:54
<연합>
