지드래곤, 장원영에 꽃다발 선물했다…왜?

가수 지드래곤이 그룹 '아이브' 멤버 장원영을 향한 유쾌한 응원으로 화제를 모았다.

장원영은 최근 자신의 소셜미디어에 비행기 이모티콘과 함께 사진 한 장을 게재하며 지드래곤의 계정을 태그했다.

공개된 사진에는 지드래곤이 장원영에게 보낸 순백색 꽃다발이 담겨 있다.

꽃 장식에는 "2025 차 빼러 가요. 1Young/31 표 좀 빼주시Z"라는 쪽지가 함께 붙어 있어 눈길을 끌었다.

지드래곤의 메시지는 두 사람이 함께 출연한 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 홍보영상 속 대사를 패러디한 것이다.

당시 영상에서 장원영이 "여기 2025 차 좀 빼주세요"라고 말하자, 기장 복장을 한 지드래곤이 직접 비행기를 운전하는 장면이 등장했다.

이를 인용해 지드래곤은 장원영이 속한 아이브의 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 시작을 재치 있게 응원한 것으로 보인다.

아이브는 지난달 31일부터 이달 2일까지 서울 케이스포 돔(KSPO DOME·올림픽 체조경기장)에서 콘서트를 열었다.

<뉴시스>

