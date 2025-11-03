교통사고로 탈출한 美실험용 원숭이, 자녀 걱정한 엄마가 사살

미국 미시시피주 도로에서 실험용 원숭이 운반 트럭이 전복하면서 야외로 탈출했던 원숭이가 자녀의 안전을 걱정한 여성이 쏜 총에 맞아 죽었다.



2일(현지시간) AP 통신에 따르면, 미시시피주 하이델버그에 거주하는 여성 제시카 본드 퍼거슨은 이날 오전 자택 마당에서 원숭이 한 마리를 사살했다.



4살부터 16세 사이의 자녀 5명을 둔 퍼거슨은 '마당에서 원숭이가 뛰어다니는 것은 본 것 같다"는 아들의 신고를 받고 총을 챙겨나갔다가 약 18ｍ 앞에서 서 있는 원숭이를 보고 총을 쐈다.



그는 주민들이 탈출한 원숭이들이 옮길 수 있는 질병에 대해 경고받았기 때문에 사살했다면서 "나는 다른 엄마들이 아이들을 보호하기 위해 할 법한 일을 했다"고 말했다.



사살된 원숭이는 실험용 동물로, 지난달 28일 트럭에 실려 이송되던 중 교통사고가 발생하면서 밖으로 탈출했다.



당시 트럭에는 원숭이 21마리가 있었고 이 중 3마리가 탈출한 것으로 파악됐는데, 당국은 1마리를 제외하고는 모두 죽었다고 밝힌 바 있다.



탈출 사고가 나자 지역 보안관 사무소는 원숭이들이 C형 간염 등에 감염돼 있어 접촉할 경우 건강 위험에 노출될 수 있다고 고지했다.



하지만 툴레인대학은 트럭에 타고 있던 원숭이 모두가 최근 검진에서 병원균이 없다는 판단을 받았다고 반박했다.



숨진 원숭이들은 붉은털원숭이(리서스)로, 의학 연구에 많이 쓰이는 동물 중 하나다.

<연합>

