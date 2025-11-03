내년도 다저스 시대 이어지나…스포츠 베팅업체, WS 우승 1순위

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 월드시리즈(WS) 2연패를 이룩한 로스앤젤레스 다저스가 내년에도 가장 유력한 우승 후보로 꼽혔다.

온라인 스포츠 베팅업체인 ESPN BET은 2026시즌 월드시리즈 우승 배당률에서 다저스가 ＋375로 30개 구단 중 최저를 기록했다고 3일(이하 한국시간) ESPN이 전했다. ‘＋375’는 100달러를 베팅해 당첨되면 원금에 375달러를 상금으로 추가해 준다는 의미다.

이 업체의 전망에 따르면 2위는 뉴욕 양키스로 ＋700이다. 그 다음으로는 휴스턴 애스트로스와 필라델피아 필리스가 ＋1200으로 공동 3위를 기록했다. 이번 월드시리즈에서 아쉽게 준우승한 토론토 블루제이스는 ＋2000으로 시카고 컵스와 공동 11위다. 토론토는 올 시즌 개막을 앞두고는 우승 배당률이 ＋6000으로 베팅업체의 지지를 받지 못했다. 최하위는 시카고 화이트삭스와 콜로라도 로키스로 내년 우승 배당률이 ＋50000이다.

베팅업체인 드래프트킹스 스포츠북과 BetMGM도 다저스를 내년 시즌 가장 유력한 우승 후보로 꼽았다. 조니 아벨로 드래프트킹스 이사는 “다저스 타선과 투수진의 독보적인 재능이 매시즌 우승 후보로 만들고 있다”고 평가했다. 드래프트킹스는 판매를 시작한 2026시즌 월드시리즈 베팅에서 베팅 건수의 40%와 총 베팅액의 25%가 다저스에 집중됐다고 전했다. 토론토는 베팅 건수 12%, 베팅액 22%로 2위에 올라 있다.



