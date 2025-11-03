아모레퍼시픽 에이피 뷰티, 도시의 아름다운 빛 담은 ‘홀리데이 나이트 엘릭시어’ 출시

아모레퍼시픽의 하이엔드 스킨케어 브랜드 에이피 뷰티가 연말을 맞아 홀리데이 캠페인을 전개하며 한정판 제품을 출시한다고 3일 밝혔다.

아모레퍼시픽 에이피 뷰티 제공

홀리데이 제품은 연말 시즌마다 한정 출시되는 '프라임 리저브 리트리니티 나이트 엘릭시어(이하 나이트 엘릭시어)'의 패키지로 선보이며, 강렬한 먹선으로 도시의 밤을 그려내는 과감한 화풍의 '박지은' 작가와 협업했다.

박 작가는 서울을 비롯해 에이피 뷰티가 진출해 있는 홍콩, 뉴욕까지 세 도시의 찬란하고 화려한 에너지에서 영감을 받아 브랜드만의 아트워크로 탄생시켰다. 특히 에이피 뷰티가 추구하는 과학과 감성의 조화, '빛으로부터 시작되는 아름다움'이라는 철학을 흘러내리는 빛의 층위로 표현해 감각적으로 담았다. 강렬한 먹선 속에 도시의 불빛들을 섬세하게 묘사했으며, 금박과 다채로운 색감이 어우러진 디자인으로 소장 가치를 더했다.

홀리데이 제품인 나이트 엘릭시어는 밤 시간 동안 피부를 집중 관리해 탄력, 리페어, 광채 효과를 선사하는 제품이다. 프라임 리저브 크림의 유효 성분을 4배 이상 응축시켜 밤사이 5배 더 강력한 탄력 개선 효과를 전한다. '탄력 랩핑 마스크' 제형으로 아침까지 마르지 않는 피부 보호막을 형성하며, 금과 다이아몬드 성분을 함유해 피부의 흡수력을 더욱 높이고 자연스러운 광채와 윤기를 선사한다.

에이피 뷰티의 2025 홀리데이 제품은 전국 에이피 뷰티 백화점 매장에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다.

