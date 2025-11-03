‘핫팩’ 가지고 나가세요…11월 출근길 영하권 강추위 [오늘날씨]

지난 2일 서울 용산구 노들섬을 찾은 시민이 핫팩을 손에 쥐고 있다. 연합뉴스

월요일인 3일은 전국의 아침 기온이 전날보다 5~10도가량 큰 폭으로 떨어지는 등 강추위가 몰아치겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 0.9도, 인천 1.0도, 수원 -0.1도, 춘천 -1.9도, 강릉 5.7도, 청주 2.5도, 대전 1.1도, 전주 1.9도, 광주 4.6도, 제주 12.2도, 대구 5.0도, 부산 6.3도, 울산 4.0도, 창원 6.0도 등이다.

낮 최고 기온은 서울 13도, 인천 11도, 춘천 14도, 강릉 14도, 대전 14도, 대구 15도, 전주 15도, 광주 15도, 부산 18도, 제주 16도 등으로 예상된다.

찬 공기의 남하로 전국 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차도 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다. 전국 내륙과 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물 관리 등에도 유의해야 한다.

면역력 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리 유의하며, 난로와 전기장판 등 난방기 사용 시 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.

일부 지역에서는 비도 예보됐다. 경북 남부 동해안에는 5㎜ 미만 비가 내리겠으며, 강원 중남부 동해안과 경북 북부 동해안, 부산·울산, 남해안 등에 0.1㎜ 미만 빗방울이 흩뿌리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~4.0m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5~5.0m, 서해·남해 0.5~3.5m로 예상된다.

