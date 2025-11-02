[알립니다] 세계일보 2026 신춘문예 공모

“2024년 노벨문학상 수상자는… 한국의 작가 한강!” 벌써 1년이 훌쩍 지나갔지만, 지난해 10월 노벨문학상 발표 순간을 아직도 잊을 수 없습니다. 왜냐하면 한국의 작가 한강이 그 주인공이었기 때문입니다. 세계문학으로서 한국문학의 문이 활짝 열리던 순간이었습니다. 그런데 세계문학으로서 한국문학의 문을 연 한강 작가의 시작은 바로 소설가로 데뷔했던 신춘문예였습니다. 직장 생활을 하면서도 틈틈이 소설을 굴리던 그 마음, 너무 글을 쓰고 싶어 퇴근하자마자 집으로 내달렸던 그 마음, 부지런히 자판을 치면서도 또 쓰고 싶었던 그 마음이었습니다…. 2026년, 세계일보가 다시 그 마음을 기다립니다.

●공모 부문 및 고료

- 단편소설(200자 원고지 80장 안팎)=500만원

- 시(3편 이상)=300만원

- 문학평론(200자 원고자 70장 안팎)=300만원

●마 감:2025년 12월 3일 수요일(우편 및 택배 접수 당일 오후 6시 도착분까지, 방문접수도 당일 오후 6시까지만 유효)

●보낼 곳:우)04387 서울시 용산구 서빙고로 17 세계일보 문화체육부 신춘문예 담당자 앞

●문 의:(02)2000-1262

※ 자세한 내용은 세계일보 홈페이지(www.segye.com) 참조

