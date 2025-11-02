“사회 발전·한반도 평화통일 위해 온 힘”

세계일보 전국 조사위원 워크숍이 1일부터 이틀간 강원 평창군 모나용평 그린피아콘도에서 200여 명의 조사위원이 참석한 가운데 ‘지역사회 발전과 평화통일을 위한 발걸음’을 주제로 성황리에 개최됐다.



첫날은 ‘AI시대, 새로운 트렌드와 감성 리더십’이란 주제로 특별 강연을 비롯해 세계일보 조사위원 우수협의회 활동에 대한 공유하는 시간을 가졌다. 이어 오리엔테이션과 개회식이 진행되며 본격적인 워크숍 일정이 이어졌다.

세계일보 조사위원들이 1일부터 이틀간 강원 평창군 모나용평 그린피아콘도에서 열린 워크숍에 참석, 포즈를 취하고 있다.

이기식 세계일보 사장은 개회식 인사말을 통해 “세계는 위기와 갈등 속에서 급박하게 움직이고 있다”며 “이러한 시대일수록 언론은 현실을 투명하게 전달하고 진실을 밝히며, 사회가 나아갈 방향을 제시해야 한다”고 강조했다. 이 사장은 이어 “조사위원들은 세계일보의 여론을 선도하는 지역사회의 핵심 구성원으로, 각 지역의 현안에 관심을 갖고 기사 제보와 발굴 활동을 통해 지역 여론 형성에 적극적으로 참여해주길 바란다”고 당부했다.



워크숍 둘째 날에는 차가운 날씨 속에서도 야외 광장에서 ‘평화통일기원제’가 열렸다. 참가자들은 한마음으로 평화와 화합을 염원하며 각자의 지역사회로 돌아가 사회 발전과 평화통일을 위해 조사위원으로서의 역할에 더욱 충실할 것을 다짐했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지