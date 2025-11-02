다시 뜬 한강버스… 첫날 3200명 탑승

한강버스에 운항 재개 첫날에만 3000여명이 몰리며 시민들의 관심이 집중됐다. 한강버스는 지난 9월29일부터 약 한 달간 안전성 확보와 품질 개선을 위해 무탑승 시범운항을 진행했다.

2일 한강버스가 서울 영등포구 여의도선착장 인근에서 잠실 방면으로 운항하고 있다. 뉴시스

2일 서울시에 따르면 한강버스는 1일 오전 9시부터 정상적으로 시민탑승 운항을 재개했으며 이날 하루 전체 탑승객 수는 마곡행 1600명, 잠실행 1645명 등 3245명으로 집계됐다. 오후 시간대에는 많은 시민이 선착장을 찾아 탑승을 위한 번호표 발급이 일찌감치 마감됐다. 최초 정식운항 기간인 지난달 18∼28일 한강버스 누적 탑승객 수는 2만7541명을 기록한 바 있다.



시는 “한 달여 훈련 기간에 안전성은 물론 접·이안 숙련도가 향상됐다”면서 “한강버스의 정시성이 강화됐다”고 설명했다. 잠실에서 오전 9시 출발한 102호는 옥수에 9시37분 들어가 정확히 39분에 출발했고, 여의도 선착장에서도 승객을 태운 뒤 10시23분 다음 선착장인 망원으로 정시출발했다. 선박 내 직원들의 숙련도 역시 높아져 안전 관리, 승선 등록 안내, 운항 중 안내 등을 원만하게 처리했다고 시는 전했다.



화창한 날씨로 선착장 카페 등도 만석에 가까울 정도로 많은 시민이 찾았다. 선착장까지 자전거를 타고 찾아온 일부 승객들은 자연스럽게 자전거를 한강버스에 싣고 탑승하기도 했다. 한강버스는 내년 3월까지 잠실과 마곡 선착장에서 오전 9시부터 오후 9시37분(막차 도착 기준)까지 이용할 수 있다. 주중·주말 1시간30분 간격으로 하루 16회 운항한다.

