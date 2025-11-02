제주산 한우·돼지고기, 검역 까다로운 싱가포르 수출한다

제주산 소고기와 돼지고기가 국내 처음으로 검역이 까다로운 싱가포르 수출길이 열렸다.

2일 한국-싱가포르 정상회담에서 이재명 대통령과 로런스 웡 총리가 ‘제주산 한우고기·돼지고기 싱가포르 수출’을 공식 합의했다.

제주도는 국내에서 유일한 싱가포르 축산물(한우·돼지고기) 수출지역이 됐다. 오영훈 제주도지사는 정상회담에서 이재명 대통령이 제주산 축산물 수출을 직접 의제로 다루며 적극 지원해 준 덕분에 거둔 성과라며 각별한 감사를 표했다.

2일 한국·싱가포르 정상회담 공동 언론 발표. KTV 화면 캡처

제주도는 이날 싱가포르식품청(SFA)이 제주 수출작업장 4곳을 승인했다고 밝혔다.

승인을 받은 곳은 제주축산농협 축산물공판장(도축장), 제주양돈축산업협동조합 축산물종합유통센터(도축장), 서귀포시축협 산지육가공공장(가공장), 대한에프엔비(가공장) 4곳이다. 도축부터 가공까지 전 과정을 아우르는 수출 체계를 갖췄다.

싱가포르는 세계에서 위생·검역 기준이 가장 엄격한 국가로 꼽힌다.

축산물 수입 전제조건으로 세계동물보건기구(WOAH)의 구제역 청정지역 인증을 요구한다.

제주도는 지난 5월 29일 국내에서 유일하게 이 인증을 획득했다. 8월 25∼28일 SFA 현지실사를 거쳐 2개월 만에 제주 수출작업장에 대한 최종 승인을 받았다.

이번 성과는 3년 가까운 준비 끝에 나왔다. 제주도는 2023년 1월 오영훈 지사를 비롯한 경제교류단의 싱가포르 방문을 시작으로 체계적인 수출 전략을 가동해 왔다.

제주와 싱가포르 업체 간 양해각서(MOU) 체결로 민간 협력 기반을 마련하고, 제주도지사 명의 서한을 발송해 지방정부 차원의 의지를 전달했다.

외교부·농림축산식품부·식품의약품안전처·농림축산검역본부 등 중앙부처는 물론 농협중앙회·제주축산업협동조합·서귀포시축산업협동조합·제주양돈농협·수출업체 등과도 긴밀히 협력해 수출입 협상을 단계적으로 진행했다.

수출업체들은 위생 설비와 시스템을 대폭 보강했으며, 민관 합동으로 SFA 실사에 대응한 것도 주효했다.

청정 환경과 과학적 방역 시스템을 갖춘 제주 축산물의 경쟁력이 국제 무대에서 입증됐다.

구제역 청정지역 인증은 방역 체계의 우수성을, 까다로운 위생 기준 통과는 품질 관리 능력을 각각 인정받은 결과다. 제주 축산업이 내수시장뿐 아니라 글로벌시장에서 경쟁할 수 있는 역량을 갖췄다는 것을 의미한다.

실제 시장 반응도 뜨겁다. 다수의 싱가포르 바이어가 제주 업체에 수입 의사를 타진하고 있다. 올해 첫 수출이 성사되면 제주 축산물의 시장 확대가 본격화할 전망이다.

싱가포르는 인구 610만명, 1인당 국민소득 약 9만달러 수준의 고소득 국가다.

더 큰 의미는 동남아시아 진출의 교두보를 확보했다는 점이다. 싱가포르는 동남아 경제 허브로 역내 물류와 유통망이 집중된 곳이다. 싱가포르를 거점으로 인근 국가로 판로를 넓히면 제주 축산업의 새로운 성장 동력이 마련될 전망이다.

오영훈 지사는 “제주산 축산물 수출 합의를 이끈 이재명 대통령과 농식품부 등 부처 관계자들, 제주에서 글로벌 축산방역 기준을 만들기 위해 헌신한 제주도 축산업 관계자 모두에게 깊이 감사드린다”며 “이번 에이펙(APEC·아시아태평양경제협력체) 정상회의의 성공이 지역경제 현장에까지 실질적 혜택으로 이어지게 돼 더욱 뜻깊다”고 말했다.

이어 “제주가 국내 최초이자 유일하게 싱가포르 축산물 수출지역이 된 것은 청정 환경과 체계적인 방역 시스템을 바탕으로 민관이 한마음으로 협력한 결과”라며 “싱가포르를 발판 삼아 동남아 프리미엄 시장으로 판로를 확대하고, 농가 소득 증대로 이어지는 지속가능한 축산 생태계를 만들어가겠다”고 강조했다.

