“최대 40% 할인”…프로스펙스, LG트윈스 한국시리즈 우승 기념 프로모션

대한민국 스포츠 브랜드 프로-스펙스가 LG트윈스 공식 후원 시작 이후 2번째 우승을 기념해 프로모션을 진행한다.

프로-스펙스는 LG트윈스의 2025년 KBO리그 통합 우승을 기념해 오는 9일까지 프로-스펙스 FW 상품과 LG트윈스 상품을 최대 40% 할인한다고 2일 밝혔다.

프로-스펙스가 2022년부터 공식 후원 중인 LG트윈스는 프로야구에서 가장 많은 팬덤을 보유한 인기구단이다. 2023년 29년 만에 정상에 오른 데 이어, 올해 정규리그와 한국시리즈에서 모두 우승을 차지해 명실상부한 최강의 팀으로 자리매김했다.

프로-스펙스는 LG트윈스의 통합 우승을 함께 축하하고, 그 기쁨을 팬들과 소비자 모두가 함께 나누자는 취지로 프로모션을 마련했으며, 프로모션 기간 동안 최대 40% 할인(일부 품목 제외) 판매를 진행한다.

이번 프로모션에는 프로-스펙스의 대표 제품인 러닝화 ‘듀플렉스GF’(30% 할인 적용)를 비롯한 다양한 신발, 의류 등이 포함돼 있어, 평소 프로-스펙스 제품에 관심있는 소비자라면 합리적인 가격에 좋은 제품을 구매할 수 있다.

LG트윈스 어센틱 제품은 25년 신제품 20% 할인을 비롯해 최대 40%까지 할인 판매하여 LG트윈스 팬들의 높은 관심이 기대된다. 해당 제품은 프로-스펙스 공식 온라인몰과 용산 직영 매장에서만 만나볼 수 있다.

프로-스펙스 관계자는 “앞으로도 대한민국 스포츠 브랜드로서 선수와 팬이 함께 만들어가는 승리의 순간을 지원할 것”이라고 말했다.

