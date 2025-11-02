코오롱스포츠, 디자이너 브랜드 지용킴과 협업 진행…신세계 강남점서 팝업

코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 아웃도어 브랜드 ‘코오롱스포츠’가 김지용 디자이너가 전개하는 하이엔드 브랜드 ‘지용킴(JiyongKim)’과 협업한 컬렉션을 출시하고, 신세계백화점 강남점에서 팝업을 진행한다고 2일 밝혔다.

지용킴은 자연의 시간과 빛, 바람 등에서 영감을 받은 실험적 디자인으로 주목받고 있는 세계적인 한국인 디자이너다.

르메르, 루이비통 등 글로벌 브랜드에서 실무를 경험했으며 제19회, 20회 삼성패션디자인펀드 2회 연속 수상, 2024 LVMH PRIZE SEMI-FINALIST, 글로벌 미디어 하입비스트에서 선정하는 영향력 있는 인물 100인에 2년 연속 이름을 올리며 세계 패션계에서 입지를 넓혀가고 있다.

이번 협업은 네팔 산악 지역 셰르파들이 복장과 기능성 의류를 함께 믹스매치 한 모습에서 영감을 얻어 완성됐다. 협업 컬렉션에는 지용킴 특유의 독창적인 패턴워크와 미학이 반영된 것이 특징이다. 코오롱스포츠는 이러한 디자인을 브랜드의 기능성 소재와 결합해, 일상복처럼 가볍게 입으면서도 아웃도어 환경에서도 기능을 발휘할 수 있게 완성했다.

코오롱스포츠 X 지용킴 협업 제품은 총 17종의 의류 및 액세서리로 구성됐다.

의류는 다운재킷, 고어텍스 재킷, 플리스 재킷, 패딩 팬츠, 3D 팬츠, 후드 티셔츠 등으로 구성되며, 가방·모자·바라클라바 등 액세서리 라인도 함께 선보인다. 대표아이템인 ‘3D 볼륨 다운재킷’은 입체적인 형태의 포켓 디테일과 탈부착 가능한 후드 등을 통해 편안하면서도 풍성한 실루엣을 연출하였으며, 발수, 방풍 기능을 갖춘 고기능성 소재를 활용하여 실용성을 높였다. ‘아웃포켓 3D 팬츠’는 구조적으로 디자인된 실루엣과 밑단의 벤틸레이션 디테일을 통해 활동성을 고려하는 한편 디자인적인 완성도를 높였으며. 내구성이 높은 CORDURA® 원단을 적용하여 다양한 환경에서 착용 가능하도록 하였다.

이번 팝업은 10월 31일부터 11월 20일까지 약 3주간 선보인다. 오프라인 매장인 엠프티 성수, 스컬프(한남·더현대서울), 지용킴 플래그십스토어(한남)와 코오롱몰, 지용킴 공식 온라인 스토어 등에서 만나볼 수 있다. 또한 도버 스트릿 마켓 파리(DSMP), SSENSE(캐나다) 등 해외 프리미엄 편집숍에서는 10월 첫째 주부터 발매를 시작해 글로벌 고객들에게 선보이고 있다.

코오롱스포츠 관계자는 “이번 협업은 두 브랜드가 가진 방향과 강점이 잘 맞아 완성도 높은 컬렉션을 선보일 수 있었다”이라며 “신세계백화점 강남점 팝업을 시작으로 다양한 온·오프라인 채널에서 협업 컬렉션을 적극적으로 소개할 예정”이라고 전했다.

