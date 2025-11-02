李대통령 "韓·싱가포르 공통점 많아"…웡 총리 "글로벌 파트너"

이재명 대통령은 2일 로런스 웡 싱가포르 총리와 정상회담에서 "각각 동북아시아와 동남아시아에서 첨단산업과 혁신을 주도하는 양국이 그야말로 반짝반짝 빛나는 전략적 동반자 관계를 만들어가면 좋겠다"고 말했다.



이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 정상회담에서 "한국과 싱가포르 관계가 이번 방문을 계기로 한층 더 발전하길 바란다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "우리 양국은 공통점이 많다. 국토가 협소하고 자원이 부족하고 지정학적 환경이 어렵지만 인적 자본과 개방된 자유무역 질서를 토대로 놀라운 성장을 이뤄냈다"고 했다.



이어 "최근 들어 양국의 발전을 가능하게 했던 국제환경이 근본적으로 변하고 있다"며 "이런 중요한 시기에 전략적 동반자 관계를 수립한 것은 양국의 발전에 크게 기여하게 될 것"이라고 내다봤다.



그러면서 "저는 한국과 싱가포르가 전략적 동반자 관계를 왜 진작에 수립하지 않았나 의아했다"고 언급하기도 했다.



또 "양국이 전략환경 변화에 대응한 안보협력, 자유무역 질서 위기에 대응한 경제 협력과 인적 교류, 산업환경 변화에 대응한 인공지능 첨단기술 협력에 방점을 두고 전략적 동반자 관계를 추진해 나갔으면 좋겠다"고 당부했다.



이에 웡 총리도 "말씀하신 것처럼 싱가포르와 한국은 유사한 점이 매우 많다"며 "전략적 파트너십으로의 격상이 왜 이제야 이뤄졌는지 저도 의문스럽다"고 공감을 표시했다. 이 대통령도 웃음으로 화답했다.



웡 총리는 이어 "양국의 전략적 동반자 관계 격상을 환영하며, 앞으로 더 큰 일을 할 수 있는 교두보가 되길 바란다"며 "녹색산업, 디지털 산업, 그밖에 신성장 동력을 찾을 많은 부문에서 협력의 여지가 많다. 또 국방과 안보 측면에서도 협력의 여지가 많다"고 말했다.

그러면서 "싱가포르와 한국의 국가전략, 철학, 미래에 대한 전망이 유사하기 때문에 이렇게 많은 어려움에 처한 글로벌 시장에서 역내 파트너로서, 글로벌 파트너로서 함께 나아갈 수 있다고 생각한다"고 강조했다.



웡 총리는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안(동남아시아국가연합)에 참석한 이후 지난달 29일 한국에 도착, 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정을 소화한 뒤 전날 서울로 이동했다.



이에 이 대통령은 이날 대통령실에서 웡 총리 내외를 공식 영접하면서 "매일 봅니다"라고 인사를 건넸다.



웡 총리도 회담에서 "한국에 5일째 머무르고 있는데, 한국에 온 이래로 제일 오래 머문 것 아닌가 한다"며 "제일 중요한 점은 대통령님을 거의 매일 만났다는 점이다. 그래서 아주 친근한 사이로 느껴진다"고 친밀감을 표했다.

