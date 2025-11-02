인천 미추홀구, ‘2025 기초 지방정부 우수정책’ 대상 영예

인천 미추홀구가 대한민국 시장·군수·구청장협의회 주관의 ‘2025년 기초 지방정부 우수정책 경진대회’에서 대상의 영예를 안았다. 2일 미추홀구에 따르면 이번 경진대회는 민선 8기 동안 추진된 우수정책을 뽑기 위한 것이다. 지난 8월 전국 83개 기초 지방정부에서 총 137건의 정책이 응모됐다.

서류심사, 현장실사 및 발표를 거쳐 미추홀구는 지난달 29일 최종 대상으로 선정됐다. 구는 전국 최초로 지자체가 직접 운영하는 ‘미추홀구 환경·사회·지배구조(ESG) 센터’를 설립한 바 았다. 도심 속 방치된 유휴공간 활용 및 한국노인인력개발원과 기업의 ESG 기금 지원을 받아 구 예산 없이 비예산 방식으로 조성했다.

이영훈 미추홀구청장.

초고령사회로 접어든 시기에 어르신 일자리 창출과 자원순환 정책이 결합된 혁신 행정 모델을 구축했다는 점에서 높은 평가를 받았다. ESG 센터는 ‘페트병 무인 수거기’ 개발로 관내 32개소에 설치·운영 중이다. 약 700대의 재활용 분리수거대를 다세대주택 등 생활권 곳곳에 배치해 노인 일자리와 연계하고 있다.

이렇게 모여진 투명 페트병은 세척·건조·압축 뒤 협력업체를 통해 장갑·조끼·수건 같은 새 활용 제품으로 거듭난다. 센터는 이를 공공기관 등에 판매해 해당 수익을 어르신 인건비와 센터 운영비로 활용한다.

이영훈 미추홀구청장은 “ESG 행정 추진은 시대적 흐름이자 지자체의 사명”이라며 “센터를 기반으로 환경 보호와 탄소 배출 없는 건강한 도시를 만들어 주민들의 삶의 질 높이기에 최선을 다하겠다”고 말했다.

