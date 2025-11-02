김상부 세계은행 부총재 “한국은 개도국 지원 위한 디지털 기술, 시스템, 정책 갖춘 곳"

개발도상국의 경제발전과 빈곤퇴치를 돕는 국제금융기구인 세계은행(월드뱅크)이 오는 12월 인천 송도에 ‘글로벌 지식센터’를 열고 한국의 디지털 경험과 기술을 활용해 개발도상국을 지원한다.

김상부 세계은행 디지털전환 부총재가 지난달 28일(현지시간) 워싱턴 세계은행 본부에서 한국 언론과 인터뷰를 갖고 있다. 홍주형 특파원

김상부 세계은행 디지털전환 부총재는 지난달 28일(현지시간) 워싱턴 세계은행 본부에서 한국 언론과 인터뷰를 갖고 “한국은 선진 기술과 시스템, 정책의 삼박자를 갖춘 곳”이라며 이 같은 계획을 밝혔다. 그는 “급격히 경제 성장을 이루고 디지털을 통해 완전히 선진국으로 올라선 한국의 경험이 저개발국 입장에서는 중진국으로 올라갈 희망을, 중진국에도 선진국으로 도약할 기회가 디지털로 올 수 있겠다는 희망을 갖게 한다”고 설명했다.

세계은행 차원에서 각국에 지식센터를 설립한 사례는 있었지만 디지털 분야 관련 지식센터를 설립하는 건 이번이 처음이다. 한국에 설립될 글로벌 지식센터는 한국 기업과 정부 정책 등 다양한 디지털•AI경험 사례를 모으고 분석해 개도국에 적용하는 방안을 연구할 예정이다. 김 부총재는 센터 개소 과정에서 “한국 정부의 전폭적 지원이 있었다”며 센터 운영 재원은 세계은행 자금을 활용하되 한국 자금도 포함될 예정이라고 설명했다.

김 부총재는 지난해 9월 4년 임기의 세계은행 디지털전환 부총재로 취임했다. 한국 출신으로는 세계은행의 최고위직이다. 행정고시 40회에 합격한 뒤 과기정통부와 방송통신위원회, 대통령실 등에서 일한 김 부총재는 LG유플러스•구글 등 국내외 디지털 기업에서도 활동하며 폭넓은 경험을 쌓았다. AI의 급격한 성장 추세를 반영해 김 부총재의 세계은행 내 담당 업무는 최근 디지털전환에서 디지털•AI 전환으로 확대 개편됐다. 김 부총재는 “AI가 급격히 성장하면서 (국가별로) AI로 인한 격차가 상상하기 어려울 정도로 크고 앞으로도 확대될 가능성이 아주 크다”며 “이걸 그대로 두기보다는 초기부터 개도국들이 AI에 대한 준비를 할 수 있도록 도움을 주는 게 저희의 임무”라고 설명했다.

