‘블랙프라이데이’ 코앞…유통업계, 대형 쇼핑 행사 마련

연중 최대 쇼핑 행사 블랙프라이데이가 다가오는 가운데 유통업계도 대형 쇼핑 행사를 마련했다.

2일 업계에 따르면 11번가는 1일부터 11일까지 진행하는 연중 최대 쇼핑축제 '2025 그랜드십일절'에서 매일 오후 9시부터 밤 12시까지 치킨·피자·햄버거 등 야식으로 즐기기 좋은 외식 e쿠폰을 매일 2개씩 최대 55% 할인 판매하는 ‘심야배달’을 신규 오픈해 선보인다.

주말동안 'BHC 후라이드반양념+콜라1.25L'(1일)와 'BHC 뿌링클+콜라1.25L'(1일)를 20% 할인한 1만8700원에, '땅땅치킨 와삭페퍼윙봉+콜라500ml'(2일)를 35% 할인한 1만7550원에 판매한다.

같은 시간대 제철 농수축산물과 가정간편식(HMR) 등 신선∙가공식품을 중심으로 인기 마트 상품 5개를 온라인 최저가 수준으로 판매하는 ‘심야마트’도 운영한다.

주말 대표상품으로는 △지도표성경김 재래+파래 혼합 식탁김 48봉(1일) △와룡막창 구워먹는 생소막창 260g*4팩(1일) △국내산 금산 송어회 1kg(1일) 등이 있다.

SSG닷컴은 오는 9일까지 ‘2025 쓱데이’를 연다.

이번 행사는 오직 쓱닷컴에서만 만날 수 있는 단독 기획 상품들이 눈 여겨 볼 만하다.

다양한 품종의 삼겹살을 비교하며 맛볼 수 있도록 기획한 한돈 삼겹살 에디션(2kg)을 4만9000원대에 판매한다.

하남쭈꾸미와 공동 개발한 로우슈가 쭈꾸미(400g*3입)는 2만4000원대에, 참깨·검은깨 등 각각의 다른 깨를 저온압착 로스팅한 4가지 맛 참기름 세트(50ml*4개)는 1만7000원대에 선보인다.

3일부터 9일까지는 ‘장보기 타임특가’ 행사가 열린다. 오전 10시부터 오후 4시까지 인기 식품을 최대 60% 할인한다.

대표상품으로 △1등급 한우 등심(250g*2팩) 2만2000원대 △자포니카 민물장어(1kg) 2만8000원대 △올반 절임배추(20kg) 4만8000원대 △영진 구론산(30병*2개) 2만9000원대 △레모나산(70포*2개) 1만8000원대에 만나볼 수 있다.

행사기간 매일 오전 10시·오후 1시에 LG프라엘 멀티코어, 소니PS5프로, 입생로랑 메쉬핑크 세트, LG 스탠바이미2 등을 업계 최저가 수준으로 한정수량 판매한다.

또 자체 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브’에서는 명품, 뷰티, 가전, 여행 인기 브랜드 대표 상품에 혜택을 집중했다.

G마켓이 1일부터 11일까지 연중 최대 쇼핑 축제인 ‘빅스마일데이’를 진행한다.

우선 행사 기간 동안 매일 최대 30만원의 다양한 할인쿠폰팩을 제공한다.

총 100만원 상당의 쿠폰팩은 생필품, 식품, 패션 등 10만원 미만의 상품에 적용하는 할인쿠폰과 디지털, 가전, 가구 등 고단가 상품에 적용하는 할인쿠폰 등 가격대 별로 다양하게 구성해 활용성을 높였다.

여기에 카드 결제 할인 및 브랜드 중복 할인 등에도 수십억 원 규모의 예산을 투입해 추가 할인 혜택을 제공한다.

또한 연중 최저가에 도전하는 ‘특가상품’ 라인업도 한층 강화했다.

한정수량으로 선보이는 특가상품은 매일 오전 10시에 공개한다. 대표 품목은 △애플워치 SE2 △LG 스탠바이미2 △오쏘몰 이뮨 멀티비타민 △압타밀 분유 △레노버 패드 프로 △샤크닌자 블랜더 △드리미 음식물처리기 △갤럭시탭 S10울트라 등이 있다.

고객 참여형 이벤트 및 광고 캠페인 등 마케팅 투자도 늘려 고객 유입 요소도 한층 강화했다.

매일 소정의 쇼핑지원금을 제공하는 랜덤캐시 이벤트 등 고객 참여형 재미 요소를 마련하고, 장르별 레전드 아티스트 4인을 모델로 발탁, 빅스마일데이를 유쾌하게 소개하는 광고 캠페인도 유튜브를 중심으로 확산 중이다.

쿠팡은 이날까지 글로벌 프리미엄 주방용품 브랜드를 총망라한 ‘프리미엄 키친 브랜드 세일’을 진행한다.

이번 행사에는 로얄코펜하겐, 휘슬러, 웨지우드, 르크루제, WMF, 즈윌링, 포트메리온 등 20여 개의 세계적인 프리미엄 키친 브랜드가 참여한다. 와우회원이라면 행사 기간 동안 즉시할인 혜택을 받을 수 있다.

행사 기간 동안 ‘브랜드별 세일’ 코너를 통해 로얄코펜하겐(Royal Copenhagen), 휘슬러(Fissler), 웨지우드(Wedgwood), 르크루제(Le Creuset), 사브르(Sabre), WMF 등 선호하는 브랜드의 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

대표 상품으로는 △로얄코펜하겐 프린세스 오발 디쉬 △휘슬러 인덕션 함부르크 메탈 냄비세트 △웨지우드 페스티비티 접시 △르크루제 소르베 소주잔 세트 △즈윌링 파이브스타 플러스 6P 블록 세트 등이 있다.

