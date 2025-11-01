李 “평화 위해선 대화와 타협 필요… 北이 南 믿을 수 있게 선제조치”

이재명 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 마지막 날인 1일 진행한 내외신 공동 기자회견에서 북한 문제와 관련해 “평화와 안정은 강력한 억지력도 필요하지만 최종 단계에선 언제나 대화와 타협, 공존과 공영의 의지가 있어야 한다”며 “북측이 안심하고 남측을 조금이라도 믿을 수 있게 만들기 위한 선제적인 조치를 할 수 있는 범위에서 하고 있다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 경북 경주 국제미디어센터에서 APEC 정상회의 기자회견을 하고 있다. 이 대통령 왼쪽으로 강훈식 대통령비서실장, 김용범 정책실장. 연합뉴스

이 대통령은 이날 에이펙 정상회의가 열린 화백컨벤션센터 인근의 국제미디어센터(IMC)에서 진행한 내외신 공동 기자회견에서 북한 문제에 관한 질문을 받고 “한반도 문제는 언제나 매우 복합적이고 어렵다”며 “그러나 한반도의 평화와 안정이 동북아뿐만 아니라 세계평화에 매우 중요하다는 것은 분명하다”고 답했다. 이 대통령은 “김대중 전 대통령은 햇볕정책이라는 이름으로, 누군가의 코트를 벗기려면 따뜻한 봄날을 만들어 옷을 껴입을 필요가 없게 만들어야 한다고 말했다. 대화와 타협, 설득, 공존과 번영의 희망이 있어야 비로소 평화와 안정이 가능하다”면서 “싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 가장 확고한 평화고 안보”라고 강조했다.

이 대통령은 “북측이 대한민국 정부를 의심하며 적대적으로 행동하고 있지만 이 대결적 사고를 바꾸려면 상당한 노력이 필요하다. 어떻게 갑자기 한 번에 바뀌겠나”라면서 북한이 남한을 믿을 수 있게 만들기 위한 노력을 이어갈 것이라고 밝혔다. 이어 “북측이 여러 계기에 적대적 표현을 사용하는 것도 변화의 과정에서 나올 수밖에 없는 하나의 표현이라고 생각한다”며 “과거보다 표현의 강도가 매우 많이 완화된 것 같다”고 했다.

이 대통령은 한반도 평화 문제에 있어 미국의 역할을 거듭 강조했다. 이 대통령은 “휴전 협정의 당사자는 대한민국이 아닌 미국이었다. 그래서 북한은 ‘대한민국이 아닌 미국과 협의해야 한다’, ‘미국으로부터 체제 안전을 보장받아야 한다’고 생각하고 실제로 그렇게 행동한다”며 “그 때문에 가장 중요한 건 미국의 역할”이라고 말했다. 이어 “미국의 역할을 인정하고 미국과 북한이 대화해 관계를 개선하면 남북 관계도 개선할 길이 열린다”며 “직접 대화를 위한 노력도 하겠지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 스스로 하려는 대로 ‘피스 메이커(Peace maker)’ 역할을 잘하도록 하는 게 대한민국의 안보와 평화를 확보하는 길이기도 하다. 그래서 이번에도 ‘페이스 메이커(Pace maker)’ 역할을 열심히 하겠다고 말했다”고 했다.

