래퍼 정상수, 충암고 축제서 "윤 어게인" 외쳐, 학생회 "협의 없었다"

래퍼 정상수. M.net

래퍼 정상수(41)가 충암고등학교 축제 무대에서 윤석열 전 대통령을 지지하는 구호 "윤 어게인"을 외쳐 논란이 되고 있다.

정상수는 지난 달 31일 서울 은평구 충암고등학교에서 진행된 '충암제' 무대에 올라 축하 공연을 펼쳤다.

이후 정상수는 무대 위로 한 학생을 초청했고 해당 학생이 정치적 발언을 하자 이를 계기로 정상수가 '윤 어게인'을 외친 것으로 드러났다.

충암고 학생회는 해당 영상이 온라인 상에서 확산되자 1일 "해당 발언은 충암고등학교 또는 충암제의 입장과 관련이 없으며, 학교나 학생회가 이를 요청하거나 사전에 협의한 사실이 전혀 없다"고 밝혔다.

이어 "정상수 씨의 개인적인 발언임을 알려드린다" 재차 강조하며 선을 그었다.

더불어 "충암고등학교와 재학생을 향한 비난은 자제해주시고 학생들이 안전하게 자신들의 미래를 꿈꾸고 펼쳐나갈 수 있도록 간곡히 부탁드리겠다"고 전했다.

정상수는 2009년 래퍼로 데뷔해 Mnet '쇼미더머니3'(Show Me The Money)'와 '언프리티 랩스타 2~3'에 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다.

최근 활동으로는 지난 6월 앨범 'Blazing star'를 발매했고 같은 해 7월 개최된 '2025 해운대 페스타 워터붐즈업&DJ 파티 - 부산' 행사에 참여했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지