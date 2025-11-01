정상 외교는 최고의 비즈니스 [김태훈의 의미 또는 재미]

1989년 당시 노태우 대통령이 프랑스를 국빈 방문했다. 독일, 헝가리, 영국, 프랑스로 이어진 유럽 4개국 순방의 일환이었다. 앞선 3개국과 달리 프랑스는 국빈 자격으로 간 것인 만큼 대접이 무척이나 융숭했다. 당시 프랑수아 미테랑 대통령이 노 대통령을 마중하러 몸소 공항까지 나온 것이 대표적이다. 최근 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 한국을 국빈 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석도 김해국제공항을 거쳐 입국할 당시 우리 조현 외교부 장관의 영접을 받는 데 그친 점을 감안하면 당시 노 대통령에 대한 프랑스 측의 예우는 ‘파격 의전’에 가까웠다.

지난 10월29일 경주 힐튼호텔에서 에이펙 정상회의에 참석한 정상들을 위한 환영 만찬이 열린 가운데 회의 의장인 이재명 대통령이 마크 카니 캐나다 총리를 극진히 환영하고 있다. 연합뉴스

프랑스 정부로선 그럴 만한 절박한 이유가 있었다. 당시는 한국이 1992년 착공을 목표로 발주한 경부고속철도 사업 수주를 놓고 프랑스 테제베(TGV), 독일 이체에(ICE), 일본 신칸센(新幹線)이 치열한 경합을 펼치던 때였다. 프랑스 측은 노 대통령 일행의 TGV 시승을 강력히 추진했다. 청와대 참모진은 프랑스의 경쟁국인 독일·일본을 의식해 노 대통령에게 ‘TGV는 타지 않는 것이 좋겠다’는 취지의 건의를 했다. 반면 프랑스와의 관계를 우선한 외무부(현 외교부)는 ‘국빈 대우를 받으려면 상대방이 원하는 대로 해주는 게 옳다’는 논리를 들었다. 결국 노 대통령은 방불 기간 부인 김옥숙 여사 등과 함께 TGV를 시승했고, 프랑스 측 인사들은 수주가 성사된 양 뛸 듯이 기뻐했다.

지난 10월30일 이재명 대통령 부인 김혜경 여사(오른쪽)가 경주박물관에서 마크 카니 캐나다 총리 부인 다이애나 폭스 카니 여사와 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

이번에 에이펙 정상회의 때문에 한국을 찾은 여러 정상들 가운데 유독 마크 카니 캐나다 총리가 국내 언론의 시선을 끌었다. 카니 총리는 비록 트럼프나 시진핑 같은 국빈 방한은 아니지만, 그에 버금가는 공식 방문(Official Visit) 형식으로 한국에 왔다. 이재명 대통령은 10월30일 카니 총리와의 양자 정상회담 도중 캐나다를 “단순한 우방국을 넘어서서 동맹에 준하는 핵심 우방 국가”라고 불렀다. 한국의 동맹국이라고는 미국 하나뿐이니 캐나다를 거의 미국과 동급으로 우대한 셈이다. 에이펙 회원국 정상들 가운데 배우자와 동행한 이가 드문 가운데 카니 총리의 부인 다이애나 폭스 카니 여사도 우리 영부인 김혜경 여사로부터 극진한 환영을 받았다.

캐나다는 한화 60조원 규모의 차세대 잠수함 도입 사업을 추진 중이다. 여기에 독일 기업 티센크루프 마린시스템즈(TKMS)와 한국의 한화오션 및 HD현대중공업 컨소시엄이 뛰어든 상태다. 카니 총리는 지난 8월 독일 방문 당시 킬에 소재한 TKMS 조선소에 들려 잠수함 건조 능력을 점검했다. 이번 방한 기간에 그는 경남 거제의 한화오션 작업장도 직접 찾아 국내 조선업의 역량 또한 확인했다. 카니 총리가 “작업 규모가 엄청나다”며 탄성을 내질렀다고 하니 내년 초로 예상되는 캐나다 정부의 최종 사업자 선정 결과 발표가 기대된다. 우리 기업들 컨소시엄이 막판까지 최선을 다하되 ‘페어 플레이’의 정신을 발휘하고 또 결과에 깨끗이 승복할 것을 고대한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지