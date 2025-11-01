APEC 경주선언 채택… “모두가 혜택 누릴 수 있는 경제 성장 위해 협력 강화”

아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 12개 회원 정상들은 정상회의 마지막 날인 1일 ‘에이펙 경주선언’을 채택했다.

이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 각국 정상들과 한복 소재로 만든 목도리를 두르고 기념 촬영을 하고 있다. 특별취재단

경주선언에는 올해 에이펙의 3대 중점과제인 ‘연결·혁신·번영’을 키워드로 무역·투자, 디지털·혁신, 포용적 성장 등 에이펙 핵심 현안에 대한 주요 논의를 담았다. 선언은 “아시아·태평양 지역은 중대한 기로에 서 있다. 우리는 글로벌 무역체제가 중대한 도전에 직면해 있음을 인식한다”며 “더 나아가 AI와 같은 혁신 기술의 급속한 발전과 노동시장의 구조를 재편하고 있는 인구구조 변화는 APEC 회원들에게 중대한 장기적 함의를 지니고 있다”고 했다. 그러면서 “모두가 혜택을 누릴 수 있는 경제 성장을 위해 협력을 강화하고 실질적인 조치를 취할 것을 촉구한다”고 했다.

‘연결’을 키워드로는 역동적이고 상호연결된 지역 경제 구축에 관한 내용을 담았다. 선언은 “우리는 견고한 무역 및 투자가 아시아·태평양 지역의 성장과 번영에 필수적이라는 공동 인식을 재확인하며, 변화하는 글로벌 환경을 헤쳐나가기 위해 경제 협력을 계속해서 심화시켜 나갈 것을 약속한다”며 “우리는 모두에게 회복력을 촉진하고 혜택을 제공하는 무역 및 투자 환경의 중요성을 인식한다. 우리는 글로벌 무역의 현황과 미래에 관한 다양한 논의를 주목하며 이와 관련된 회원 간 협력의 필요성을 인정한다”고 했다. 또 “아시아·태평양 자유무역지대(FTAAP) 의제에 대한 논의를 포함해 시장 주도적인 방식으로 아시아·태평양 지역의 경제 통합을 추진해 나갈 것”이라며 “우리는 회원 간의 경험 공유, 역량 강화, 기업 참여, 기술 협력 노력을 지속적으로 확대해 나가며 이를 통해 회원들이 높은 수준의 포괄적인 역내 협력체제에 참여할 준비태세를 강화할 수 있도록 지원할 것”이라고 했다. 이외에도 “AI 기반 절차가 무역촉진에 기여할 잠재력을 인식하며 AI 도입 및 관련 정책에 관한 자발적 경험 공유를 장려한다”는 내용과 “공급망 연계성 프레임워크 행동 계획 3단계 이행에 대한 우리의 이행 의지를 재확인하며 교란의 영향을 완화하고 거래 비용을 낮추며 무역을 촉진하기 위해 역내 및 글로벌 연계성 강화를 추진할 것”이란 내용도 남겼다. 문화창조산업의 중요성과 성장 지원에 대한 공감대도 형성했다.

이재명 대통령이 1일 경북 경주 APEC 국제미디어센터에서 열린 공식기자회견에서 발언을 하고 있다. 대통령실사진기자단

‘혁신’을 키워드로는 “과학기술의 진보가 공동의 도전을 해결하는 데 기여하고 에이펙 지역 내 새로운 성장 동력을 창출할 수 있음을 인식한다”며 “우리는 과학·기술·혁신(STI) 분야를 포함한 기관·기업·스타트업 간의 연구개발 협력과 과학 인재의 자발적 교류, 정책 및 지식의 자발적 공유, 그리고 역량 강화 노력이 아시아·태평양 지역의 전반적인 혁신 역량을 제고하고, 이를 통해 미래의 경제 성장에 기여할 수 있음을 인식한다”고 했다. 에이펙 회원들은 AI의 경제적 잠재력을 인정하며 “역내 협력을 포함해 모든 수준에서 AI 역량을 구축하며, 회복력 있는 AI 인프라를 위한 투자 생태계를 조성하기 위한 공동의 노력으로서 에이펙 AI 이니셔티브를 채택한다”고 밝혔다.

‘번영’을 키워드로는 “아태 지역의 모든 국민이 성장과 번영의 기회와 혜택을 함께 누릴 수 있도록 하는 것이 중요함을 확인한다”며 “우리는 경제 참여의 장벽을 해소하고 모두를 위한 경제적 역량 강화를 촉진하며, 회복력 있는 경제 성장을 위한 환경을 조성하기 위한 에이펙의 기존 및 지속적인 노력을 인정한다”고 했다. 그러면서 인구구조 변화 등이 가져오는 경제적 영향에 공동대응이 필수적이라는 점을 인식하고 “이와 관련해 인구구조 변화에 대한 에이펙 협력 프레임워크를 채택하며 이를 통해 아태 지역에서 모두가 누릴 수 있는 경제 성장과 번영의 새로운 기회를 모색하기 위해 협력할 것임을 재확인한다”고 했다.

