APEC 정상회의 마지막 세션 개막… 李 “AI·인구구조 변화 맞서 공동번영 이뤄야”

이재명 대통령은 1일 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 2세션 개회사를 통해 “에이펙 회원들은 인공지능(AI)이 가져올 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 잠재적 역량을 이미 갖추고 있다”며 “오늘 이 자리에서 AI와 인구구조 변화라는 공통 과제에 대한 창의적 해법을 함께 찾아갈 수 있길 기대한다”고 말했다.

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장인 이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 제2세션에서 발언하고 있다. 왼쪽은 시진핑 중국 국가주석, 오른쪽은 조현 외교부 장관. 연합뉴스

이 대통령은 이날 경북 경주에서 열린 에이펙 정상회의 2세션에서 “한 연구에 따르면 AI 역량 상위 10개국 중 5개국이 에이펙 회원이고 인공지능 관련 최다 특허 보유 상위 4개국 모두 에이펙 회원국”이라며 “이처럼 막강한 잠재력을 공동번영의 동력으로 만들려면 인공지능 혁신에 친화적인 사회경제적 환경을 조성하고 민관협력을 촉진해 기업들의 창의성을 뒷받침해야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 “대한민국은 AI 혁신 생태계 조성 역량에 집중하며 AI 대전환을 추구하고 있다”며 우리 정부의 AI 정책을 소개했다. 이어 “무엇보다 중요한 원칙은 기술혁신이 포용성장을 이끄는 인공지능 기본사회, 모두를 위한 인공지능이다”라며 “대한민국은 전세계인 모두가 기술발전 혜택을 누릴 수 있는 ‘글로벌 AI 기본사회’ 실현을 핵심 비전으로 삼아 이를 위한 정책들을 차근차근 실현해나갈 것”이라고 했다. 그러면서 “대한민국은 에이펙 회원들과의 연대와 협력을 통해 무한한 혁신 공동번영을 꽃피우겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 또 “AI와 인구구조 변화라는 거대한 파고에 대응하려면 새로운 성장동력을 찾아야 한다”면서 “대한민국은 신성장동력으로 문화창조 산업에 주목하고 있다”고 말하기도 했다. 이날 회의에서는 미래 변화에 준비된 아시아태평양 지역 비전에 대한 논의가 이뤄졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지