1일 정상회의 폐막…경찰 "끝까지 철통 경비"이어가, 도심선 잇단 집회 [경주에이펙]

'2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 폐막일인 1일 경북 경주 보문관광단지 내 정상회의장 일대 및 각국 정상들이 묵고 있는 라한호텔 등 주요 호텔 주변은 여전히 긴장감이 감돌았다.

경찰은 각국 정상 출국이 완료되는 오는 2일까지 '갑호 비상' 경호·경비 단계를 유지할 방침이다.

정상회의 폐막일인 1일 경주 도심에서는 사회단체 등의 '반(反) 에이펙' 집회도 예정돼 있다.

경북경찰청 등에 따르면 1일 현재 경주 전역에 최고 수준의 경호 체계가 가동 중인 가운데 각국 정상들의 출국 일정이 마무리될 때까지 에이펙 경찰 상황실 운영을 이어간다.

이날 오전 10시부터 낮 12시 15분까지 정상회의 세션2, 오후 1시 에이펙 기자회견이 각각 예정돼 있다. 다만 에이펙 폐막식은 별도로 열리지 않는다.

경주 시내에선 집회도 잇따라 열린다.

오후 1시 전국장애인차별철폐연대(이하 전장연)가 구 경주역 광장에서 집회를 열 예정이다.

곧바로 오후 2시에는 '2025 에이펙 반대 국제민중행동 조직위원회'와 전장연이 경주 도심에서 공동 행진이 계획돼 있다.

행진은 구 경주역에서 시작해 중앙시장네거리, 서라벌네거리, 경주팔우정공원을 거쳐 다시 구 경주역으로 돌아오는 코스로 약 5.6㎞ 거리로 진행된다.

경찰은 질서 유지 인력을 배치해 만일의 사태에 대비할 계획이다.

경찰 관계자는 "정상회의 주요 일정은 대부분 1일 오후에 종료되지만, 일부 정상회담과 귀국 일정이 남아 있는 만큼 긴장을 늦추지 않을 계획"이라며 "모든 일정이 마무리되는 순간까지 시민 안전 및 질서 유지를 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

