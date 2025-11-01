포항 오천고등학교 학생들, 토론과 표결 통해 민주주의 가치 및 지방의회의 역할 생생히 체험

경북도의회는 31일 본회의장에서 포항 오천고등학교 학생 25명이 참석한 가운데 '제125회 경북도의회 청소년의회교실'을 가졌다고 밝혔다.

경북도의회는 31일 본회의장에서 포항 오천고등학교 학생 25명이 참석한 가운데 '제125회 경북도의회 청소년의회교실'을 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

포항 오천고등학교 1~2학년 학생들은 의원석에 앉아 실제 본회의 의사진행 순서에 따라 토론과 표결 과정을 직접 체험하는 등 민주적 절차와 협력의 중요성을 의정활동 현장에서 생생하게 경험했다.

이날 학생들은 △절대평가와 상대평가 중 무엇이 더 공정한가 △청소년 음주 문제 △모든 학생이 1개 이상의 예술 활동을 경험하도록 하자 △자유로운 봉사 활동 권유 △청소년 건강과 학업을 위해 운동이 필요하다 △초등학생들이 PC방에 가도 되는가? △분리수거를 잘하자 등을 주제로 한 3분 자유발언을 이어갔다.

또 △고등학교 두발·액세서리 자율화에 관한 조례안 △오천고등학교 스포츠 리그 개최에 관한 조례안 등 전체 5건의 안건을 상정·처리했다.

참여한 학생들은 "경북도의회에 처음 와서 다소 긴장됐지만, 토론과 표결 과정을 통해 새로운 것을 배우고, 민주주의가 실제로 작동하는 현장을 느낄 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

특히 포항지역 출신 김진엽 도의원은 “여러분이 오늘의 경험을 바탕으로 우리 경북과 지역, 더 나아가 국가를 이끌어갈 미래 인재로 성장하기를 진심으로 기원한다”고 학생들을 격려했다.

한편 경북도의회 청소년의회교실은 2014년부터 운영돼 왔으며, 올해 10월까지 125회, 총 5246여명의 학생들이 참여해 미래 세대가 지방의회와 민주주의의 원리를 이해하고, 민주시민으로 성장하는 데 든든한 발판이 되는 교육의 장으로 자리매김하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지