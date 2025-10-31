초대형 산불 난 청송 주왕산, 11월 한달간 주차장 무료 개방

경북 청송 주왕산국립공원사무소는 내달 1일부터 30일까지 한 달간 주차장을 무료 개방한다고 31일 밝혔다.

이번 조치는 지난 3월 경북 북부 초대형 산불로 침체된 지역경제 활성화를 촉진하는 한편 국민들에게 주차 편의를 제공하기 위한 것이라고 공원사무소측은 설명했다.

주왕산. 주왕산국립공원사무소 제공

주차장은 최근 전면 개선 공사를 진행해 진·출입로를 분리했으며 주차면도 453대로 늘렸다.

또 인공지능(AI) 기반 CC(폐쇄회로)TV 관제시설을 도입해 주차장 사고에 효율적으로 대비할 수 있게 했다.

한편 공원사무소는 가을 단풍철을 맞아 안전사고 위험이 커짐에 따라 탐방객들의 각별한 주의를 당부했다.

공원사무소에 따르면 안전한 산행을 위해선 등산화 착용과 함께 충분한 물과 간식, 보조배터리 등을 준비해야 한다고 당부했다.

또 자신의 체력과 일몰 시각을 고려해 일정을 조정하고 탐방 전 입산 가능한 시간과 지정된 탐방로를 반드시 확인해 샛길로 출입하지 않도록 해야한다.

이밖에도 일부 지역은 통신이 원활하지 않기 때문에 미리 비상 연락 방법을 숙지하는 것이 좋다.

공원사무소 관계자는 "주왕산은 매년 60만명이 찾는데 그 중 절반 이상이 가을에 찾고 있다"며 "첫째도 안전, 둘째도 안전이라는 생각으로 산행을 즐기시길 바란다"고 말했다.

한편 국립공원 관련 탐방 정보는 모바일 앱 '국립공원 탐방 알리미' 또는 국립공원 누리집을 통해 확인할 수 있다.

