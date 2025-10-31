소형보트로 밀입국 전국 배추밭 돌던 40대 중국인 검거…1년 만에 덜미

우리나라에 밀입국해 전국 배추밭에서 일하던 40대 중국인이 1년 만에 경찰에 덜미를 잡혔다.

충남 태안해양경찰서는 소형 보트를 타고 우리나라에 밀입국한 혐의(출입국관리법 위반 등)로 40대 중국인 남성 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 31일 밝혔다.

태안해경은 지난달 ‘강제 퇴거돼 재입국할 수 없는 중국인이 국내에 머물고 있다’는 첩보를 입수하고 수사에 돌입했다. 경북 영양에 거주하던 A씨는 지난 20일 오후 7시20분쯤 경찰에 검거돼 구속됐다.

A씨는 지난해 10월11일 낮 12시쯤 중국 산둥성 스다오항에서 1t급 보트를 타고 혼자 출항해 같은 날 오후 9시42분쯤 태안군 근흥면 마도 해안에 상륙했다. 그동안 강원과 경북 등 전국 배추밭에서 일해온 것으로 조사됐다.

그는 과거에도 불법 체류하다 적발돼 2023년 10월 강제 퇴거된 전력이 있는 것으로 확인됐다.

해경은 A씨가 밀입국할 당시 차량을 이용해 도피를 도운 30대 불법 체류 중국인 남성 B씨도 불구속 송치했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지