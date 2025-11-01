내년 3월 부산지역 유·초등·특수학교 5곳 문 연다

부산시교육청은 새로운 주거단지 조성으로 학령인구가 빠르게 늘고 있는 부산 강서구 에코델타시티에 내년 3월 유치원 2곳과 초등학교 1곳, 특수학교 1곳의 문을 연다고 1일 밝혔다.
또 학교 인근 주택재개발사업으로 학생 수가 급감하고 교육환경이 악화돼 2년간 임시휴교에 들어간 남구 신연초등학교는 재개발지역 입주 시기에 맞춰 내년 3월 다시 개교한다. 이처럼 신설·재개교 과정을 통해 부산에서는 내년 3월 총 5곳의 학교가 새로 문을 연다.
내년 3월 개교하는 강서구 에코델타시티 내 학교는 15학급 규모의 (가칭)에코4유치원과 12학급 규모의 에코8유치원, 31학급 규모의 에코4초등학교, 31학급 규모의 에코특수학교 등 4곳이다.
에코델타시티 지역은 아파트 신축공사가 한창으로, 지속적으로 인구가 유입되면서 신설학교에 대한 수요가 높은 곳이다. 교육청은 2022년과 2023년 이들 학교에 대한 투자심사를 완료하고, 신축 아파트 입주 일정에 맞춰 계획대로 개교할 수 있도록 선제적으로 대응해 왔다.
또 재개교하는 남구 우암동 신연초는 인근 지역 재개발 사업으로 지난해 3월부터 휴교에 들어갔다. 휴교 후 주택재개발사업이 완료되고 입주 시기에 맞춰 학교 문을 다시 여는 것은 부산 최초의 사례다.
김석준 교육감은 신설·재개교 교장 인사발령장 수여식에서 “발령장을 받은 교장 선생님들은 본연의 업무 외에 사무업무까지 겸하게 돼 책임이 막중하다”며 “학교 마무리 공사 등 아직 꼼꼼하게 챙길 것들이 많은 만큼, 모든 행정력을 동원해 내년 3월 개교에 차질이 없도록 힘써 달라”고 당부했다.
