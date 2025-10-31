네이버, 9년 연속 동반성장지수 평가 ‘최우수’ 등급 획득

경기 성남시 분당구 네이버 사옥. 뉴시스

네이버는 동반성장지수 평가에서 인터넷 기업으로는 유일하게 9년 연속 ‘최우수’ 등급을 받았다고 31일 밝혔다.

동반성장지수는 동반성장위원회가 대기업-중소기업간 동반성장 촉진을 목적으로 대기업의 동반성장 지수를 계량화해 매년 1회 공표하는 지표다.

네이버는 중소상공인의 성장 동력 발굴과 확장을 위한 비즈니스 컨설팅 제공으로 성장 기반 다지기를 지원하는 ‘브랜드 런처’와 ‘스토어 그로스’ 프로그램을 운영하고 있다.

브랜드의 시장 적합도 검증과 온·오프라인에서의 스케일업 지원 과정으로 구성된 ‘브랜드 런처’는 수료 기업의 거래액과 주문 건수가 각각 50%, 40% 성장하는 성과를 냈다.

지난해 7월부터 운영 중인 ‘스토어 그로스’는 스마트스토어 입점 사업자가 다양한 커머스 솔루션을 직접 자신의 스토어에 적용하며 솔루션 활용 역량을 키울 수 있도록 지원한다.

이와 함께 네이버는 개인정보보호 컨설팅과 펀드 조성으로 중소사업자의 실질적 비즈니스 지원 체계도 고도화 중이다.

중소사업자의 거래액 증진과 금융비용 절감을 돕고자 2020년부터 시작한 ‘빠른정산’ 서비스를 이어가고 있으며, 지난달 기준 누적 56조원의 정산대금을 지급했다.

네이버는 오는 2030년까지 총 1조원 규모로 조성하는 ‘임팩트 펀드’로 기술 기반 창업가와 지역 중소상공인 투자와 지원을 확대할 계획이다.

네이버 관계자는 “동반성장지수 최우수 등급 획득은 네이버가 다양한 파트너와 함께 쌓아온 상생의 노력이 다시 한번 인정받은 결과”라고 말했다.

