아내 보내고 홀로 아들 키우던 60대, 100여명에 새 삶 선물하고 하늘로

아내와 사별하고 아들을 홀로 키우던 60대 남성이 폐장과 인체 조직 기증으로 100여명에게 새로운 삶을 선물하고 떠났다.

뇌사 장기기증으로 생명 살린 문주환 씨(오른쪽). 한국장기기증원 제공

한국장기조직기증원은 31일 문주환(60)씨가 지난 8월 가톨릭대학교 은평성모병원에서 폐장과 인체 조직을 기증했다고 밝혔다.

고인이 기증한 인체 조직은 환자 100여명의 기능적 장애 회복에 활용될 예정이다.

기증원에 따르면 문씨는 친구와 대화 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

가족에 따르면 문 씨는 생전에 아들과 함께 장기기증 희망등록을 신청했다. 항상 지갑에 희망등록 카드를 지니고 다니면서 다른 생명을 살리는 의미 있는 일을 하고 싶다고 말했다고 한다.

이에 가족들은 삶의 마지막 순간에 누군가를 살리는 아름다운 일을 하고 떠나길 원했던 문 씨의 마지막 소원을 들어주고자 기증을 결심했다.

고인의 주변인들은 그가 다정하고 따뜻한 사람이었으며 특히 좋은 아버지였다고 추억했다.

문씨는 9년 전 아내를 먼저 떠나보내고 아들을 혼자 키우며 정성으로 보살핀 것으로 알려졌다.

아버지의 돌봄 덕에 원하던 서울대학교 컴퓨터공학과에도 합격한 아들은 고인이 “자애로운 아버지이자 둘도 없는 친구였다”고 전했다.

장기기증 희망 등록 또한 문씨 생전에 부자가 함께 신청한 것으로 알려졌다.

아들 문동휘 씨는 아버지에게 “갑작스럽게 떠나서 너무나 보고 싶다”며 “하늘나라에서 건강하고 재미있게 잘 지내고 계시라. 사랑한다”고 마지막 인사를 건넸다.

