‘펫프렌들리 도시 천안시’ 11월 K-DOG FESTIVA 개최

반려인 지원과 반려동물의 생애주기별 건강관리 등 다양한 반려동물 정책을 시행하고 있는 천안시가 ‘2025 K-DOG FESTIVAL’을 개최한다.

2일 천안시에 따르면 LG그룹이 운영하는 농축생명 특성화 대학인 연암대학교가 주관·주최하고 천안시가 후원하는 이번 행사는 다음달 8일부터 9일까지 천안시민체육공원에서 열린다.

‘2025 K-DOG FESTIVAL’ 홍보문.

반려동물의 생명존중 가치 확산과 성숙한 반려문화 정착을 목표로 반려인과 비반려인이 함께 어울리는 공존의 장을 마련하기 위해 추진된다.

행사 첫날인 8일에는 ‘반려인 걷기대회’를 시작으로 △반려견 올림픽 △펫션쇼 △펫티켓 골든벨 △천안시 입양가족 홈커밍데이 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 운영된다. 둘째 날인 9일에는 △반려견 명소 사진전 △반려견 능력대회 △연암대학교 교수진이 진행하는 ‘특별 견종토크’가 마련돼 관람객의 관심을 끌 예정이다.

이와함께 천안시 동물보호단체 및 유관기관이 함께 참여해 유기·유실동물 보호와 입양문화 확산 캠페인을 전개한다.

올해는 천안시 최초로 ‘펫페어(Pet Fair)’가 함께 열려 반려동물 용품, 건강관리, 행동교정 등 다양한 산업 전시와 체험프로그램이 운영될 예정이다.

천안시는 반려동물의 건강관리 및 보호자를 위한 교육 프로그램을 운영하고 있다. 예컨대 ‘반려동물 건강관리 및 펫로스 증후군 예방교육’을 진행했는데, 반려동물의 생애주기별 건강관리, 고령 반려동물 돌봄, 반려인 심리건강까지 다뤘다. 단순히 동물 관리만이 아니라 반려인과 반려동물을 고려한 통합적 정책이라는 평가를 받는다.

천안시는 동물장묘업체와의 업무협약을 통해 사회적 취약계층 반려인의 장례서비스 지원하는 등 반려동물의 사망 이후 처리, 장례문화에 대한 사회적 인식을 높이는 정책도 추진하고 있다.

천안시는 올해로 3회째민 K-DOG FESTIVAL을 통해 ‘펫프렌들리 도시 천안’의 이미지를 한층 강화할 계획이다.

김석필 천안시장 권한대행은 “K-DOG FESTIVAL을 통해 반려동물에 대한 인식 개선과 생명존중 문화 확산의 계기가 되길 바란다”며 “시민 모두가 함께 즐기고 소통하는 따뜻한 축제의 장이 되길 기대한다”고 말했다.

