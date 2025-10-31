뉴욕증시, 美·中의 불안정한 무역 휴전과 빅테크 실적 실망감에…하락 마감

미·중 양국 간 정상회담이 불안정한 휴전으로 끝나고 빅테크(대형 기술기업)의 실적 실망감에 뉴욕증시 3대 주가지수가 하락세로 마감했다.

30일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 109.88포인트(0.23%) 밀린 4만7522.12에 거래를 마쳤다.

뉴욕증권거래소. AFP연합뉴스

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일보다 68.25포인트(0.99%) 떨어진 6822.34, 나스닥 지수는 377.33포인트(1.57%) 하락한 2만3581.14에 장을 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이날 부산에서 정상회담을 갖고, 미국은 중국으로부터 희토류 수출 통제 조치의 1년 유예와 함께 향후 3년간 2500만t의 대두를 구매하겠다는 약속을 받아냈다. 중국은 대중(對中) 펜타닐 관세를 57%에서 47%로 10%포인트 낮췄다.

미국과 중국이 어느정도 서로 양보하면서 양국 간 무역갈등은 완화했지만 여전히 이번 합의는 불안정한 무역 휴전이라는 시각이 우세하다.

희토류 수출 통제 조치의 유예 기간이 1년에 불과하고 반도체 문제 등 핵심 사안은 여전히 논의되지 못했다. 또한 트럼프 대통령의 습관적 도발성 발언을 고려하면 언제든 대중 고율 관세 조치가 이뤄질 수 있다.

아젠트캐피털의 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 “아직 (무역협상은) 완전히 끝난 게 아니다”라며 “트럼프와 관련한 무역 변동성은 그가 대통령으로 있는 한 우리 자본 시장의 주요 특징으로 남을 것”이라고 말했다.

게다가 메타를 포함한 빅테크 기업의 수익성이 악화가 예상된다는 전망이 투자자의 심리를 냉각시켰다.

전날 증시 마감 후 마이크로소프트(MS)를 비롯해 구글 모회사 알파벳과 메타가 각각 3분기 실적을 발표한 가운데 회사 간 희비가 크게 엇갈렸다. 알파벳은 이날 2.45% 상승했지만, 메타는 이날 11.33% 급락했다. 마이크로소프트도 2.92% 하락했다.

투자자들은 특히 메타와 마이크로소프트의 대규모 인공지능(AI) 인프라 자본투자가 실적 부담으로 이어진 것에 대해 우려했다.

반면 아마존은 이날 장 마감 후 3분기 매출이 1801억7000만달러, 조정 주당순이익(EPS)이 1.95달러를 기록했다고 발표했다. 아마존 주가는 ‘어닝 서프라이즈’로 시간 외 거래에서 9% 넘게 급등 중이다. 애플도 3분기 매출 1024억7000만달러, EPS 1.85달러로 모두 예상치를 상회했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지