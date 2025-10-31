"불빛조차 안 보여"…시진핑 묵는 코오롱호텔 '철통 경비' [2025 경주 에이펙]

방한 중인 시진핑 중국 국가주석이 묵는 경북 경주 코오롱호텔은 30일 해가 진 뒤에도 출입이 전면 통제되는 등 삼엄하고 철저한 경비가 이어졌다.

호텔 진입로에 있는 왕복 4차로의 약 600m 구간은 펜스가 설치된 체 경찰이 접근을 막았다.

지난 30일 경북 경주시 한 도로에서 시진핑 중국 국가주석이 탑승한 의전차량인 훙치(紅旗)가 코오롱 호텔로 향하고 있다. 연합뉴스

주위에는 기동대 버스 등 경찰 차량 십여대가 비상대기 중이었다.

경찰 및 경호처 관계자 100여명이 2~4명씩 짝을 지어 일정 간격을 두고 배치됐고 순찰하는 군용 차량의 모습도 간간이 눈에 띄었다.

시 주석 숙소는 접근 자체가 불가능한 요새처럼 보였다.

산등성이에 위치한 데다 주요 도로를 벗어나서도 100여m의 진입로를 지나야 있는 만큼 어두워지니 통제선 밖에서는 호텔 불빛조차 보이지 않았다.

경주 코오롱호텔 로비로 들어가는 주 출입문 앞에 대형 가림막이 설치돼 있다. 연합뉴스

경주 코오롱호텔 인근에서 경찰들이 근무를 서고 있다. 뉴스1

일반인 및 비인가자의 출입은 철저히 통제됐지만, 중국 정부 측 관계자들이 인도를 따라 걸어서 오가는 모습은 쉽게 보였다.

전날 한미정상회담장에 난입하려던 기습시위가 있었던 만큼 경찰은 혹시 모를 반중시위에 신경이 곤두선 모습이었다.

현장의 한 경찰 지휘관은 경계 근무자들에게 "경찰이라도 이유가 없으면 출입시키면 안 된다"며 거듭 주의를 당부했다.

한편 이날 오전 도널드 트럼프 미국 대통령과 김해공항에서 정상회담을 가진 뒤 오후 2시쯤 경주에 도착한 시 주석은 이후 특별한 외부 일정 없이 숙소에서 휴식을 취한 것으로 알려졌다.

